In vista della prossima stagione di Serie A, potrebbero esserci diversi ribaltoni sulle panchine, con alcuni dei top club del campionato italiano che potrebbero decidere di affidare la loro guida tecnica a nuovi allenatori. Dall'Inter al Milan, fino ad arrivare alla Roma e alla Juventus, sarebbero queste le panchine potenzialmente più a 'rischio'.

Riguardo a quella bianconera si attende l'incontro fra il presidente Andrea Agnelli e il tecnico toscano Allegri per definire un eventuale permanenza o meno del tecnico toscano.

Mattioli: 'Conte non credo torni alla Juve, con Agnelli si sono lasciati male'

La maggior parte dei media italiani sostengono che il tecnico toscano resti a Torino anche la prossima stagione, tesi confermata dalle parole del presidente bianconero nel post partita di Juventus e Ajax e pure da quelle di Allegri ospite nella trasmissione della Rai 'Che Tempo Che Fa'.

Anche in caso di improvviso "ribaltone" difficilmente potrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Juventus come quello di Antonio Conte, questo è il parere del noto giornalista Mario Mattioli.

Secondo Mattioli, Conte non tornerà alla Juventus

Secondo Mario Mattioli, giornalista della Rai, difficilmente Antonio Conte ritornerà sulla panchina della Juventus. Il motivo principale sarebbe il modo in cui il tecnico leccese si è lasciato con Andrea Agnelli: aver dato le dimissioni durante la preparazione estiva del 2014 non è stato apprezzato dal presidente bianconero, che farebbe fatica a ricucire i rapporti con Conte. Le ultime immagini televisive del tecnico leccese all' 'Allianz Stadium', immortalato mentre saluta Agnelli, sarebbero quindi solo di facciata, in quanto il rapporto non si sarebbe del tutto risanato.

Secondo Mario Mattioli è più probabile invece che Conte decida di accettare la proposta della Roma e quindi scegliere il progetto di Pallotta. Il possibile arrivo in giallorosso di Gianluca Petrachi dal Torino come direttore sportivo (amico di Conte fino ai tempi delle giovanili nel Lecce) sarebbe proprio motivato da un eventuale trasferimento a Roma del tecnico leccese.

Il mercato delle panchine

Se teniamo fede quindi alle parole di Mattioli, la probabilità che Allegri resti alla Juventus sarebbe quindi in crescita, anche se non del tutto scontata: il 'sogno' di Agnelli resterebbe quello di portare Guardiola a Torino, ma difficilmente il tecnico spagnolo dovrebbe lasciare il Manchester City la prossima stagione, soprattutto per motivi economici: sarebbe infatti un esborso economico non indifferente per la società bianconera, dopo l'acquisto della scorsa stagione di Cristiano Ronaldo.

Altra novità in panchina potrebbe riguardare il Milan, con Gattuso che sarebbe a 'rischio' specie in caso di mancata qualificazione alla Champions. Come sostengono alcuni media italiani, In lizza per una sua eventuale sostituzione ci sarebbero i vari Di Francesco, Sarri del Chelsea e Gasperini, ideale per rilanciare un nuovo progetto tecnico.