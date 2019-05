La regular season del campionato di Serie B si è conclusa. Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, mentre per conoscere il nome della terza squadra bisognerà attendere i playoff. Per quanto riguarda la retrocessione in Serie C sono già scesi Foggia, Padova e Carpi. Una quarta squadra lascerà la Serie B al termine dei playout.

La Lega ha già reso noto il calendario, con gli incroci del tabellone. Prima di andare a scoprire tutti i dettagli, ricordiamo che DAZN trasmetterà in esclusiva la diretta tv di tutte le partite in programma.

Serie B, playoff al via venerdì 27 maggio 2019

Tabellone e date dei playoff di Serie B

Ad aprire le danze saranno Hellas Verona-Spezia e Pescara-Cittadella nel primo turno, che si giocherà a gara unica. Il primo dei due match verrà disputato allo stadio Marcantonio Bentegodi alle ore 21.00 di venerdì 17 maggio. In entrambe le occasioni in cui si sono affrontate in questa stagione, la squadra scaligera si è imposta per 2-1. L’andata in casa andò in svantaggio con il goal di Soufiane Bidaoui, dopodiché ribaltò il risultato con le reti di Ryder Matos e Mattia Zaccagni.

Il ritorno in trasferta dovette nuovamente rimontare il vantaggio dei liguri firmato da Luca Mora, con le marcature di Mattia Zaccagni e Samuel Gustafson. Riuscirà l’Hellas Verona ad imporsi nuovamente sullo Spezia? Alfredo Aglietti, arrivato da poco sulla panchina gialloblù dopo l’esonero di Fabio Grosso, ha l’obiettivo di riportare in Serie A i veneti dopo una sola stagione di purgatorio.

Il secondo dei due match verrà disputato allo stadio Adriatico alle ore 21.00 di sabato 18 maggio.

Non è andata bene agli abruzzesi in questa stagione contro i granata. In entrambe le occasioni hanno perso. L’andata in casa finì 0-1 con la rete di Mattia Finotto. Il ritorno in trasferta terminò addirittura con il passivo di 4-1. Manuel Iori portò in vantaggio i padroni di casa, dopodiché ci fu il momentaneo pareggio firmato da Gennaro Scognamiglio, poi Gabriele Moncini (doppietta) e Federico Proi permisero al Cittadella di conquistare il successo.

I ragazzi di Giuseppe Pillon saranno in grado di ribaltare il trend? Nell’attesa di scoprirlo, ricordiamo che il VAR sarà utilizzato per tutti i playoff e playout.

Una volta archiviato il primo turno, ci saranno le semifinali. La vincente di Hellas Verona-Spezia affronterà il Palermo (andata 21/05 e ritorno 25/05), mentre la vincente di Pescara-Cittadella dovrà vedersela contro il Benevento (andata 22/05 e ritorno 26/05). Si concluderà con la finale nelle date di giovedì 30 maggio (andata) e domenica 2 giugno (ritorno). Oltre ai playoff, come già detto si disputeranno i playout. Le due squadre in lotta per non retrocedere sono Salernitana e Venezia.

Programma dei playout di Serie B

L’andata tra Salernitana e Venezia si giocherà allo stadio Arechi domenica 19 maggio alle ore 18.00. Il ritorno sarà in programma domenica 26 maggio alle ore 18.00 allo stadio Pier Luigi Penzo. Nel corso di questa stagione si è registrato un successo per i lagunari in casa per 1-0 con goal di Maurizio Domizzi, mentre in trasferta hanno strappato un pareggio per 1-1. A segno in quell’occasione Milan Djuric per i campani e Riccardo Bocalon per gli ospiti.