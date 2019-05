Negli ultimi giorni sul profilo Instagram di Wanda Nara sono stati pubblicati degli scatti della donna insieme a suo marito Mauro Icardi che non stanno affatto piacendo ai tifosi dell'Inter. In tali immagini, infatti, i due protagonisti appaiono in vesti decisamente audaci: per questo motivo, i tifosi nerazzurri si stanno completamente dissociando dall'immagine dell'attaccante e ne chiedono l'allontanamento dalla squadra. Alcuni utenti hanno, infatti, commentato al di sotto di una delle ultime foto presenti sul profilo di Wanda dicendo "Siete persone viscide", o ancora "Vattene buffone". Insomma, sembra proprio che la situazione non si sia rasserenata.

Tifosi dell'Inter contro Wanda e Icardi per delle foto su Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi riescono sempre a garantire tanto sgomento e tanto Gossip. Dopo il ritorno in squadra a tutti gli effetti dell'attaccante in seguito all'infortunio al ginocchio e alle polemiche con compagni e allenatore, la situazione sembrava distesa. A quanto pare, però, non è affatto così e ad agitare ulteriormente gli animi dei tifosi ci hanno pensato alcune foto pubblicate da Wanda Nara sul suo profilo Instagram.

Da un po' di giorni a questa parte, la moglie e procuratrice di Mauro Icardi sta pubblicando le immagini dell'ultimo shooting di coppia, dai contenuti ritenuti da molti tifosi davvero audaci, che per questo motivo hanno sentito la necessità di commentare e di manifestare tutta la loro disapprovazione nei confronti della coppia.

Parte della tifoseria interista chiede l'allontanamento di Icardi dalla squadra

Solitamente Wanda Nara disattiva i commenti al di sotto delle foto che pubblica, proprio per evitare che si dia luogo ad estenuanti polemiche.

Questa volta, però, ha deciso di adoperare una strategia diversa. La donna, infatti, ha deciso di lasciare tale funzione disponibile, così i tifosi nerazzurri si sono sbizzarriti al di sotto di una delle ultime foto presenti sul profilo della donna. Molti utenti hanno attaccato Mauro Icardi ed hanno chiesto alla società di allontanarlo definitivamente anche perché contenuti mostrati risultano, per molti, inopportuni e poco edificanti per l'immagine del calciatore.

Diverse persone ci sono andate giù in modo alquanto pesante. Si sono distinti commenti come: "Vattene via buffone", o ancora: "Siete persone viscide", "Avete rotto i cogli..." E tanto altro.

Insomma, pare proprio che i tifosi dell'Inter siano stufi di vedere la figura di Mauro Icardi associata alla loro squadra del cuore. Molti, infatti, hanno esortato la società nerazzurra a prendere degli immediati provvedimenti in merito alla vicenda. Icardi sarà cacciato dalla squadra? Vedremo.