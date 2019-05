Per la Juventus questa è stata una mattinata di lavoro intenso, poiché la squadra si è ritrovata direttamente all'Allianz Stadium per la consueta rifinitura. Al termine di quest'ultima, la Juve è salita sul pullman che l'ha portata al ritiro di Leinì. L'obiettivo è vincere la partita di questa sera, anche se nel derby mancherà un uomo fondamentale, ovvero Emre Can, che ha accusato un problema fisico: per tale ragione Massimiliano Allegri sarà costretto a rivedere i suoi piani.

Juventus, forfait dell'ultimo minuto Emre Can salta il derby

Con l'assenza del tedesco, il tecnico della Juve si affiderà forse a un 4-4-2 e metterà da parte il 4-3-3. Con il nuovo sistema di gioco, al fianco di Cristiano Ronaldo verrà schierato probabilmente Moise Kean, mentre Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado verranno spostati a centrocampo.

Problema fisico per Emre Can

In casa Juventus è arrivata una brutta notizia. Infatti, Emre Can ha accusato un problema muscolare nella rifinitura di questa mattina e al suo posto è stato convocato Simone Muratore. Oltre al numero 23 juventino, questa sera sarà assente anche Rodrigo Bentancur e per tale motivo Massimiliano Allegri attuerà forse un cambio di modulo.

Pubblicità

Il tecnico livornese si affiderà quasi certamente a un centrocampo a quattro, con Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi sulle fasce e Miralem Pjanic e Blaise Matuidi in mezzo, che agiranno a supporto di Cristiano Ronaldo e Moise Kean.

Ballottaggio in difesa

La difesa della Juve sarà composta certamente da Joao Cancelo, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il quarto elemento della retroguardia juventino sarà uno fra Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola.

Infatti, questi due giocatori sono in ballottaggio e Massimiliano Allegri deciderà chi schierare al loro posto solo dopo la riunione tecnica delle 17. Per il resto, visto le tante defezioni, il tecnico livornese non ha molti dubbi. L'elenco degli indisponibili è molto lungo e comprende: Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Douglas Costa, Sami Khedira, Emre Can, Rodrigo Bentancur e Alex Sandro. Molti di loro addirittura hanno terminato anticipatamente la stagione e si vedranno solo nella prossima annata.

Pubblicità

Dunque, i tifosi della Juve rivedranno Mandzukic Khedira e compagni solo nella prossima stagione, mercato permettendo.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi; Kean, Cristiano Ronaldo.