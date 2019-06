Ieri si è disputata la finale della nuova competizione organizzata dalla UEFA, la Nations League, che ha visto in finale 'scontrarsi' il Portogallo contro l'Olanda, che avevano battuto in semifinale rispettivamente Svizzera ed Inghilterra. Nella formazione titolare del Portogallo (che ha vinto la competizione) ha sorpreso l'esclusione dagli 11 titolari di Joao Cancelo, spesso schierato titolare sulla fascia destra dal commissario tecnico lusitano Fernando Santos.

Dietro però a questa decisione, come scrive Don Balon, ci sarebbe un'indiscrezione clamorosa, ovvero che l'esclusione del terzino della Juventus sia stata motivata da una presa di posizione di Cristiano Ronaldo nei confronti del suo compagno di squadra in bianconero, in quanto CR7 non avrebbe gradito la decisione di Joao Cancelo di accettare l'eventuale offerta del Manchester City per un suo trasferimento in Inghilterra.

Cristiano Ronaldo arrabbiato con Joao Cancelo

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo Don Balon, Cristiano Ronaldo si sarebbe arrabbiato notevolmente con Joao Cancelo dopo aver saputo che il terzino portoghese starebbe valutando la possibilità di trasferirsi al Manchester City.

Don Balon, Ronaldo arrabbiato con Cancelo per la sua scelta di andare al City (RUMORS)

Ovviamente si parla di indiscrezioni, ma quello che è certo è che Joao Cancelo potrebbe lasciare a breve la Juventus per trasferirsi in Inghilterra. Fra l'altro il City avrebbe presentato un'offerta da 60 milioni di euro per il terzino portoghese, con la possibilità eventuale di inserire come contropartita tecnica il brasiliano Danilo e diminuendo inevitabilmente l'offerta cash. La Juventus, in ogni caso, prima di investire deve necessariamente cedere qualche suo pezzo pregiato per motivi di bilancio.

Come ha scritto di recente Il Sole 24 Ore, la società torinese a fine giugno approverà il bilancio d'esercizio e dovrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Questo significa che per investire potrebbe essere necessario cedere qualche giocatore, uno di questi potrebbe essere proprio il terzino destro portoghese Joao Cancelo

Il mercato della Juventus

Oltre a Joao Cancelo, la Juventus starebbe valutando la possibilità di vendere qualche altro giocatore: Alex Sandro, Khedira, Douglas Costa e Mario Mandzukic sono i possibili indiziati a lasciare Torino.

Entrambi i brasiliani hanno mercato in Inghilterra, interessano al Manchester United, mentre il tedesco potrebbe ritornare in Germania o intraprendere una nuova esperienza professionale negli Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la punta croata, è apprezzata in Bundesliga, con il Borussia Dortmund che sarebbe pronto ad investire 15 milioni di euro per lui.