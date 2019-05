Prima le cessioni, poi gli acquisti. Il Calciomercato della Juventus per questa estate viaggerà su questa linea e a lasciare a Torino dovrebbero essere Joao Cancelo e Paulo Dybala. Il terzino portoghese, acquistato solamente un anno fa per 40,4 milioni di euro, è nel mirino del Manchester City di Guardiola che sarebbe pronto all’offensiva finale. Sul piatto i 'Citizens' metteranno un’offerta da 60 milioni di euro che la Juve difficilmente rifiuterà.

Pubblicità

Pubblicità

Sulle qualità del calciatore non si discute ma la proposta è di quella impossibili da rifiutare. Una plusvalenza da 20 milioni sviluppata in soli dodici mesi non può che essere vista di buon occhio da una società che ha come obiettivo quello di accumulare un tesoretto significativo per poi accontentare sul mercato il nuovo allenatore. Così la trattativa con il Manchester City potrebbe decollare presto e iniziano a circolare i primi nomi per la possibile sostituzione.

Calciomercato Juventus: Dybala e Cancelo in partenza

Dopo Trippier del Tottenham, Sidibè del Monaco, e Darmian del Manchester United, ecco che il candidato più forte al momento sembra essere Cristiano Piccini del Valencia con cui i contatti sarebbero già stati avviati. Le ottime prestazioni in Spagna gli hanno fatto conquistare anche la stima e la convocazione nella Nazionale di Roberto Mancini, tornare in Italia, alla Juventus, sarebbe una grossa occasione per correre veloce verso i prossimi Europei. Secondo il sito specializzato transfermarkt il cartellino di Piccini intorno ai 7,5 milioni di euro.

Pubblicità

Calciomercato Juventus: il tesoretto arriva da Cancelo e Dybala

Insieme a Cancelo nelle strategie di calciomercato della Juventus ci sarebbe anche la cessione di Paulo Dybala. In questo caso il prezzo sarebbe ancora più alto che per il laterale portoghese. L’argentino viene valutato dai dirigenti bianconeri non meno di 100 milioni. Una cifra alta che però, soprattutto all’estero sembra non spaventare. Il Bayern Monaco sarebbe pronto ad avvicinarsi sensibilmente con un’offerta da 80 milioni, l’interesse dei bavaresi sembra essere importante e questo avrebbe indotto la concorrenza ad alzare il pressing.

In Inghilterra raccontano che il Manchester United avrebbe messo Dybala insieme alla lista dei desideri. Difficile ipotizzare uno scambio con Pogba, più facile pensare ad una maxi offerta visto che i Red Devils sono uno dei club più ricchi del pianeta. L’obiettivo della Juve è quindi quello di incassare almeno 160 milioni dalle due cessioni per poi lanciarsi sul mercato per acquistare sicuramente un centrale di difesa, il sogno è De Ligt ma le alternative non mancano, un centrocampista di alto livello, al momento il favorito è Milinkovic-Savic, e un attaccante centrale con Icardi occasione da sfruttare visto che l’Inter sembra averlo scaricato.

Pubblicità

Dybala e Cancelo via, poi gli scatti per l’acquisto, la strategia del prossimo calciomercato della Juventus sarebbe questa.