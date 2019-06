Il mercato è pronta a conquistarsi la scena in estate, soprattutto dopo le ufficializzazioni delle panchine rimaste vacanti in Serie A. L'attesa principale riguarda la nomina del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire in settimana. Nel frattempo però la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca dei rinforzi ideali per competere in Serie A ed in Champions League. Oltre agli investimenti però, i bianconeri devono necessariamente pensare a delle cessioni pesanti per finanziare il mercato: uno dei giocatori più apprezzati a tal riguardo è Paulo Dybala, che interessa ad Inter, Bayern Monaco e Manchester United.

Proprio la possibilità di andare a Milano non sarebbe considerata gradita dal giocatore, che come scrive La Gazzetta dello Sport, la considererebbe un passo indietro per la sua carriera. La società di Suning invece spingerebbe per avere il 10 bianconero, magari da inserire in uno scambio con Mauro Icardi con la Juventus. Potrebbe però esserci un'altra opzione per Paulo Dybala, ovvero andare a giocare in Premier League che, a detta della maggior parte degli addetti ai lavori, è oramai considerato il campionato più bello del mondo

Dybala potrebbe inserito come contropartita tecnica per arrivare a Pogba

Altra possibilità per Paulo Dybala potrebbe essere quella di trasferirsi in Inghilterra, precisamente al Manchester United.

Juventus, Dybala avrebbe rifiutato l'Inter: possibile lo scambio con lo United per Pogba.

Come è noto, il 10 bianconero è apprezzato molto dalla società inglese, che lo riterrebbe l'ideale per rilanciare le ambizioni sia in Premier League che in Europa League. Proprio la Juventus sarebbe interessata a Paul Pogba, che vorrebbe lasciare il Manchester United e gradirebbe un ritorno a Torino. Ecco che allora potrebbe svilupparsi un interessante scambio che coinvolgerebbe i due giocatori. Alcune indiscrezioni però sembrano confermare che l'eventuale arrivo di Sarri a Torino servirebbe a rilanciare alcuni giocatori che non hanno disputato una stagione ideale, fra questi proprio Paulo Dybala.

Proprio per questo la dirigenza bianconera, per arrivare a Pogba, gradirebbe inserire più Alex Sandro o Douglas Costa e non tanto il 10 bianconero

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato del possibile arrivo di un centrocampista, ma la Juventus necessita di un inserimento in difesa e probabilmente nel settore avanzato: dopo Demiral, dovrebbe arrivare almeno un altro centrale difensivo, piace in particolar modo Manolas della Roma. Per il settore avanzato, il giocatore apprezzato dalla dirigenza è Federico Chiesa, con il quale la Juventus avrebbe già raggiunto un'intesa contrattuale di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione.