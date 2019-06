La Juventus non ha ancora risolto il rebus legato al nuovo allenatore. Molti media danno Maurizio Sarri come favorito per sostituire Massimiliano Allegri, ma i bianconeri starebbero ancora aspettando il via libera del Chelsea per lasciar partire il tecnico toscano. Dunque forse non resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda. Intanto, in attesa che si risolva la questione magari con l'arrivo di un comunicato ufficiale, le voci di un possibile approdo a Torino di Pep Guardiola non si placano.

Uno dei primi a dire che il tecnico catalano era uno dei tecnici sul taccuino della dirigenza della Juve è stato Federico Gennarelli di Radio Sportiva. Il cronista, tramite Twitter, ha spiegato che Guardiola sarebbe ancora il primo nome per la panchina dei Campioni d'Italia.

Gennarelli parla di Guardiola e Sarri

Maurizio Sarri o Pep Guardiola questo sembra essere il dilemma legato alla panchina della Juve. In molti danno il tecnico toscano ad un passo dal club bianconero è che a breve arriverà il via libera del Chelsea.

Gennarelli: 'Guardiola è ancora il primo nome per la Juventus'

Federico Gennarelli, giornalista di Radio Sportiva, su Twitter, ha spiegato che il primo nome per la Juve sarebbe ancora quello di Guardiola: "Guardiola è stato ed è il primo nome per la Juventus", ha scritto Gennarelli che poi ha spiegato che da quello che ha raccolto lui i bianconeri e il tecnico catalano avrebbero un accordo totale, ma che il Manchester City si sarebbe messo di traverso. Inoltre, il giornalista di Radio Sportiva ha aggiunto che lo stallo di questa trattativa non potrà andare ancora molto avanti: "Lo stallo non può durare, ma credo che la Juve ci proverà fino in fondo".

Gennarelli ha anche parlato dell'ipotesi che porta a Maurizio Sarri spiegando che il club di Agnelli probabilmente si sta muovendo su due tavoli e che anche con il tecnico toscano dovrebbe esserci un accordo. Il cronista ha poi concluso il suo post spiegando che a lui fa strano che i Campioni d'Italia siano appesi a dei sì o a dei no: "Mi fa strano solo che la Juve oggi dipenda da due sì o no".

Su #Sarri: nessuno mi toglie l'idea che esistano due tavoli paralleli e che l'accordo sia fatto con entrambi, perché ho riscontri evidenti e chiari: rispetto molto il lavoro di colleghi (bravissimi) che ne parlano al 99%. Mi fa strano solo che la Juve oggi dipenda da due sì o no. — Federico Gennarelli (@F_Genna88) 10 giugno 2019

La Juventus pensa sempre a Pogba

In attesa di sapere chi sarà il nuovo allenatore, Fabio Paratici sta lavorando sul mercato e nei giorni scorsi il ds bianconero ha assistito alla sfida fra la Turchia e la Francia.

Nei blues ovviamente c'è Paul Pogba che potrebbe essere il sogno estivo della Juve. Il francese avrebbe dato il suo assenso per un ritorno a Torino visto che ha un rapporto ottimo con tutto l'ambiente. Il problema, però, sarebbe rappresentato dal Manchester United che per Pogba vorrebbe 150 milioni. Qualora la Juve non riuscisse ad arrivare al francese l'alternativa per rinforzare la mediana sarebbe Milinkovic Savic.