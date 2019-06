Ieri sera, il Portogallo si è aggiudicato la Nations League. Al termine della sfida contro l'Olanda Cristiano Ronaldo e compagni hanno potuto alzare al cielo questo prestigioso trofeo. CR7, dunque, aggiunge al suo ricchissimo palmares un'altra coppa e si dimostra ancora una volta un assoluto vincente. Al termine della partita contro l'Olanda Cristiano Ronaldo è stato protagonista di un simpatico siparietto con Matthijs De Ligt. A svelarlo è stato lo stesso difensore olandese che ha raccontato che CR7 lo ha avvicinato chiedendongli se verrà alla Juventus.

Pubblicità

Pubblicità

I bianconeri seguirebbero da molto tempo il giocatore classe '99 e vorrebbero acquistarlo per affiancarlo a Giorgio Chiellini. In attesa di sapere quale sarà il suo futuro De Ligt ha incassato il gradimento di Cristiano Ronaldo che non è roba da poco.

La Juve vorrebbe arrivare a De Ligt

La Juve, in attesa di sciogliere le riserve sul nuovo allenatore, segue con attenzione anche diverse piste di mercato. I bianconeri vogliono rinforzare la difesa e l'obbiettivo principale sembra essere Matthijs De Ligt. Il giocatore classe '99 però, piace a molti club e in particolare al Barcellona.

Juventus, Ronaldo chiama De Ligt

Il nome di De Ligt è accostato ai blaugrana da diversi mesi ma ancora questa trattativa non è andata in porto. Per questo motivo anche le concorrenti del Barcellona sarebbero tornate in corsa per arrivare al difensore dell'Ajax. I lancieri, però, per privarsi di De Ligt vogliono circa 80 milioni. La Juve sta monitorando la situazione anche perché vorrebbe acquistare il giocatore classe '99 per affiancare Giorgio Chiellini. De Ligt al fianco del Capitano della Juve potrebbe crescere ulteriormente e acquisire qual pizzico di esperienza in più che gli manca vista la giovane età. Adesso non resta che attendere di capire se Fabio Paratici si muoverà concretamente per arrivare al ragazzo classe '99 oppure no.

Pubblicità

Ronaldo chiama De Ligt

Matthijs De Ligt è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. L'olandese è l'oggetto del desiderio dei più grandi club europei e fra queste squadre c'è anche la Juventus. De Ligt non ha ancora sciolto le sue riserve sul suo futuro e non si sa quale maglia indosserà il prossimo anno. Ieri al termine della sfida tra Olanda e Portogallo, il difensore dell'Ajax è stato avvicinato da Cristiano Ronaldo. De Ligt ha anche rivelato cosa gli ha detto CR7: "Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus", ha rivelato l'olandese che poi ha aggiunto: "Ero un scioccato da questa domanda e mi sono messo a ridere", ha raccontato De Ligt che infine ha spiegato che all'inizio non aveva capito.

Dunque, quella di CR7 sembra una bella investitura per il difensore e adesso non resta che attendere di capire se il giocatore approderà davvero alla Juve oppure se andrà altrove.