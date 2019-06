Sono giorni molto caldi in casa Inter visto che la società nerazzurra sta lavorando con largo anticipo per cercare di regalare una rosa competitiva al nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea è stato annunciato una settimana fa e ha firmato un contratto triennale (fino a giugno 2022). Una delle richieste fatte alla società nel vertice di mercato avuto qualche giorno fa è stata quella di cercare di avere quasi l'intera rosa, acquisti compresi, a disposizione per l'inizio del ritiro a inizio luglio. Il club ci sta provando e non è un caso che alcune trattative sarebbero già ben avviate, come quelle relative a Nicolò Barella ed Edin Dzeko.

L'Inter pesca a Madrid

Per due trattative che sembrano ben avviate, ci sono altre che l'Inter sta cercando di imbastire in questi giorni. E non è un caso che i vertici della società nerazzurra siano volati a Madrid, con il tecnico Antonio Conte, con un giorno di anticipo rispetto alla finale di Champions League incontrando anche il patron del club e di Suning, Jindong Zhang.

L'Inter, infatti, sta lavorando sotto traccia per pescare in casa Real Madrid.

Inter, Marotta e Ausilio a Madrid per due grandi colpi

Come svelato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta sarebbero volati, nel pomeriggio di ieri, nuovamente nella capitale spagnola per incontrare i vertici del sodalizio di Florentino Perez.

Al centro dell'interesse del club ci sarebbe il centrocampista croato Mateo Kovacic. Quest'ultimo è reduce dall'esperienza in prestito secco al Chelsea, club con il quale ha vinto da protagonista l'Europa League.

Si tratterebbe di un grande rinforzo visto che l'attuale giocatore del Real fu acquistato dagli spagnoli nell'estate del 2015 per quaranta milioni di euro. Il vice campione del Mondo sarebbe visto come rinforzo ideale in mezzo al campo e si sposerebbe alla perfezione con Barella e Marcelo Brozovic. I blancos potrebbero lasciarlo andare anche in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Non solo Kovacic

Kovacic non sarebbe l'unico giocatore al centro dei discorsi tra Inter e Real Madrid.

La società nerazzurra, infatti, starebbe sondando il terreno per un grandissimo colpo nel reparto avanzato. Non si tratterebbe di Gareth Bale che ha un ingaggio troppo alto per i parametri del club nerazzurro. Nel mirino, infatti, ci sarebbe lo spagnolo Marco Asensio che potrebbe lasciare i blancos per provare una nuova esperienza in un campionato diverso. La sua valutazione si aggira intorno ai sessanta/settanta milioni di euro e potrebbe essere l'alternativa a Federico Chiesa che sembra vicino alla Juventus.