L'Inter sarà con ogni probabilità una delle società protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri potrebbero rivoluzionare la rosa seguendo le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, infatti, vuole subito competere per vincere lo scudetto e interrompere il dominio della Juventus che in Italia dura ininterrottamente da otto anni e che ebbe inizio proprio con lui sulla panchina. Il tecnico ha avuto già un summit di mercato con i vertici della dirigenza nerazzurra in cui ha sottolineato quali sono i ruoli in cui bisogna intervenire maggiormente. Uno di questi è il centrocampo che quest'anno ha messo in mostra molte carenze, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico.

Nel mirino dell'Inter, in questi ultimi giorni, sembra essere finito una delle vecchie conoscenze del calcio italiano, Bruno Fernandes che militò nel Bel Paese tra il 2012 ed il 2017 vestendo le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria. Il fantasista portoghese è stato autore di una grande stagione con la maglia dello Sporting Lisbona. A testimonianza di ciò c'è lo score che recita venti reti in campionato, giocando sulla linea dei trequartisti, in trentatré partite e ben tredici assist.

Un'annata che ha segnato una crescita esponenziale di Bruno Fernandes che lo Sporting aveva acquistato dalla Sampdoria solo due estati fa per dieci milioni di euro. Nel contratto del portoghese, inoltre, è inserita una clausola rescissoria da cento milioni di euro e il dieci per cento di una futura rivendita andrà al club blucerchiato. In pole position per lui sembrava esserci il Manchester City che, però, nelle ultime ore ha smentito l'interesse.

Questo potrebbe spianare la strada all'Inter, in cerca di un giocatore di qualità, che possa garantire un certo numero di reti e di assist in quella zona del campo.

La trattativa

Lo Sporting Lisbona è cosciente del fatto che sarà difficile resistere agli assalti dei top club europei per Bruno Fernandes. Il club portoghese, inoltre, non si è qualificato alla prossima edizione della Champions League, arrivando terza in classifica dietro a Benfica e Porto.

Questo non abbasserà le sue pretese visto che per sedersi al tavolo delle trattative chiede non meno di settanta milioni di euro.

L'Inter, però, è pronta ad abbassare notevolmente l'esborso economico con l'inserimento nella trattativa di Joao Mario. Il centrocampista nerazzurro tornerebbe volentieri nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta prima di venderlo al club meneghino per oltre quaranta milioni di euro. La sua valutazione si è dimezzata e si aggira intorno ai venti milioni.

Questo potrebbe intrigare lo Sporting che punterebbe a rivalutare nuovamente Joao Mario.