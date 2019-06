L'Olanda ha battuto l'Inghilterra per 3-1 dopo i tempi supplementari nella seconda semifinale di Nations League, accedendo così alla finale della nuova competizione Uefa dove affronterà il Portogallo.

La squadra orange al cospetto degli inglesi, inizialmente in svantaggio, dà una prova di carattere e ribalta tutto grazie alle reti di De Ligt e Promes, inframezzate dalla sfortunata autorete di Walker.

Pickford, quando anche la miglior forma non può evitare la disfatta

Squadra Orange che si presenta con un 4-2-3-1 equilibrato.

In porta Cillessen assistito dal reparto difensivo formato da Blind, Dumfries, De Ligt e Van Dijk. A centrocampo la coppia formata da Bergwijn e Wijnaldum. Davanti il trio Babel-De Roon-De Jong, alle spalle di Depay.

Britannici che scendono in campo invece con un classico 4-3-3. Pickford in porta assistito da Maguire, Stones, Chilwell e Walker. A centrocampo terzetto composto da Barkley, Delph e Rice. Attacco a tre con Sterling, Sancho e Rashford.

Nations League, Olanda-Inghilterra 3-1 d.t.s.

Partenza interessante con continui capovolgimenti,e almeno un paio di occasioni per parte. La situazione si scalda alla mezz'ora per un fallo di De Ligt su Rashford lanciato a rete: è cartellino giallo per il difensore dell'Ajax e penalty a favore della formazione in maglia bianca. Del rigore si incarica lo stesso Rashford che lo trasforma perfettamente al 32° minuto spiazzando il portiere: è 0-1. Con questo parziale si conclude la prima frazione di un match emozionante.

La ripresa inizia con un andamento un po' blando. Al 72°, invece, De Ligt su calcio d'angolo dalla destra sovrasta la difesa inglese nello stacco aereo e trafigge di testa Pickford: è 1-1. Risultato che permane anche al 90° minuto e conduce così ai tempi supplementari.

Al 96° Stones incespica sul pallone davanti all'area di rigore, Depay tenta la conclusione ma interviene Pickford con una prodezza, però la respinta è corta e sulla sfera si avventano Promes e Walker: quest'ultimo, nel tentativo di anticipare l'avversario, fa carambolare il pallone nella propria porta.

E' l'autorete che porta il punteggio sul 2-1 per l'Olanda.

Pochi minuti dopo l'Olanda chiude definitivamente i conti: Barkley effettua un letale passaggio all'indietro verso Pickford, su cui si avventa Depay che scarica in mezzo per Promes, il quale può depositare tranquillamente la sfera a porta sguarnita. E' la rete del 3-1: la situazione non cambia negli ultimi minuti e la partita si chiude decretando l'Olanda come avversaria del Portogallo nella finale di domenica sera, mentre lascia agli inglesi la possibilità chiudere sul podio della Nations League affrontando la Svizzera nella finale per il 3° e 4° posto che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.

Migliore e peggiore dell'Olanda

Il migliore: Virgil Van Dijk

Il capitano degli Orange e fresco trionfatore della Champions League con il suo Liverpool si dimostra ancora una volta praticamente insuperabile, mettendo in mostra le proprie qualità tecniche e sfruttando la sua stazza. Una sicurezza per la difesa della nazionale olandese, capace anche di proporsi non poche volte in avanti per supportare le azioni di attacco. 8,5

Il peggiore: Ryan Babel

L'ala destra non si rende mai veramente pericolosa e perde (o spreca) non pochi palloni che sarebbero potuti diventare buone occasioni.

Subisce una sostituzione abbastanza meritata, la quale si rivela fruttuosa sia dal punto di vista tattico che su quello della realizzazione (il subentrato Promes infatti chiude la partita). 5

Migliore e peggiore dell'Inghilterra

Il migliore: Jimmy Pickford

Effettua una serie di interventi e salvataggi prodigiosi in particolare a partire dalla seconda frazione. Sfortunato nella respinta in occasione dell'autogol di Walker, incolpevole sul definitivo 3-1. 7

Il peggiore: Ross Barkley

Rendimento palesemente incostante con evidenti falle difensive e nella gestione del pallone. Suo l'evidente errore da cui scaturisce il terzo gol olandese. 5-