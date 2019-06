In casa Inter sono giorni molto caldi sul fronte mercato. I nerazzurri stanno lavorando assiduamente per cercare di assecondare le richieste del suo nuovo tecnico, Antonio Conte. Ieri c'è stato un nuovo summit di mercato al quale erano presenti l'allenatore e i vertici della società nerazzurra. L'allenatore vorrebbe quasi l'intera rosa a disposizione già per inizio ritiro, fissato per il 7 luglio a Lugano. Mauro Icardi è uno dei giocatori dell'attuale rosa che potrebbe iniziare la nuova stagione con una maglia diversa da quella nerazzurra. Sull'attaccante c'è sempre l'interesse della Juventus.

Dybala e lo scambio con Icardi

Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere lontano da Milano. Il centravanti argentino non rientra nei piani del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, dopo aver parlato con i maggiori esponenti dello spogliatoio, sembra aver deciso di non puntare sull'attaccante di Rosario. Su di lui c'è sempre la Juventus che lo aveva seguito già lo scorso anno prima di puntare su Cristiano Ronaldo.

Questa potrebbe essere l'estate giusta per vedere Maurito in maglia bianconera al servizio di quel Maurizio Sarri che lo aveva chiesto già quando era sulla panchina del Napoli nel 2016 per sostituire Gonzalo Higuain.

Juventus, Dybala pronto a rifiutare l'Inter

L'Inter è pronta a cedere Icardi alla Juventus ma la valutazione del suo cartellino non è inferiore ai settanta milioni di euro. I bianconeri, però, sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala da sempre pallino dell'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta. Fu proprio lui a portarlo a Torino nell'estate del 2015 acquistandolo dal Palermo per quaranta milioni di euro. La stagione della Joya è stata al di sotto delle aspettative con soli cinque gol messi a segno in trenta presenze in Serie A. E proprio per questo i bianconeri vedrebbero di buon occhio l'affare.

Le perplessità della Joya

Se la Juventus sembra pronta a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per trattare lo scambio tra Icardi e Dybala, lo stesso non si può dire del numero dieci bianconero. La Joya, infatti, si sarebbe mostrato perplesso alla possibilità di trasferirsi a Milano per vestire la maglia nerazzurra. In un colloquio avuto con Paratici, infatti, Dybala avrebbe ribadito la propria volontà di voler restare alla Juve con la destinazione Inter che non lo entusiasmerebbe anche perché il giocatore è molto legato alla piazza bianconera e sa che un trasferimento all'Inter sarebbe visto come una sorta di tradimento.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda l'Atletico Madrid e il Bayern Monaco, i due club esteri che avrebbero mostrato interesse nei suoi confronti.