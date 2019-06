Settimana decisiva per la panchina bianconera, con l'ufficializzazione del nuovo tecnico che dovrebbe arrivare a breve. Tutte le indiscrezioni porterebbero alla nomina di Maurizio Sarri, che starebbe trattando l'addio con il Chelsea. E proprio Sky si è soffermata sulla possibile nuova Juve del tecnico toscano, in particolar modo sul primo possibile colpo di mercato della dirigenza da regalare al successore di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo la nota emittente televisiva, l'obiettivo principale sarebbe Kieron Trippier, terzino destro inglese del Tottenham, che potrebbe lasciare la società londinese per circa 30 milioni di euro. Soldi che arriverebbero da una possibile cessione pesante, quella del terzino destro portoghese Joao Cancelo, che quest'anno ha disputato una stagione non ideale.

Possibile cessione di Joao Cancelo per arrivare a Trippier

Secondo Sky, uno dei possibili partenti dalla Juventus è Joao Cancelo.

La nuova Juve se arriva Sarri, primo obiettivo di mercato potrebbe essere Trippier del Tottenham

Il terzino destro non ha evidentemente soddisfatto le aspettative della dirigenza bianconera, essendo stato pagato una somma notevole la scorsa stagione (40 milioni di euro). Dalla sua cessione però la Juventus potrebbe ottenere una plusvalenza, si parla infatti di una possibile offerta del Manchester City per il giocatore da 60 milioni di euro. Parte del ricavato potrebbe essere investita sul suo sostituto, che secondo Sky sarebbe stato individuato in Trippier del Tottenham, valutato dalla società inglese 30 milioni di euro.

Pubblicità

La partenza di Joao Cancelo potrebbe non essere la sola: altro giocatore che non rientrerebbe nei piani di Sarri per la prossima stagione è la punta croata Mario Mandzukic che, nonostante il recente rinnovo fino al 2021, potrebbe decidere di affrontare una nuova esperienza professionale. Interesserebbe in Bundesliga, nello specifico al Borussia Dortmund, che potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro per la punta della Juventus.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato passerà inevitabilmente dalla nomina del nuovo tecnico.

La dirigenza bianconera però starebbe già lavorando per il settore difensivo, per arricchire il numero dei centrali dati il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe restare a Torino nello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio). Sarebbero già stati acquistati (ma probabilmente resteranno in prestito un'altra stagione nelle società da cui sono arrivati) Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, ma la dirigenza bianconera vorrebbe investire su difensori di esperienza.

Pubblicità

Piacciono Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma.