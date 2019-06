Tutto passerà dal nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe essere ufficializzato questa settimana. Il mercato della Juventus è pronto quindi a decollare, sia per quanto riguarda gli arrivi che le cessioni. Ci sono dei giocatori evidentemente a rischio trasferimento, per questioni tecniche ma anche contrattuali. È il caso ad esempio di Juan Cuadrado, il centrocampista colombiano ha il contratto in scadenza con la Juventus nel 2020 ed è in attesa di capire ciò che vorrà fare la Juventus.

Lo stesso colombiano ha ribadito in una recente intervista che sta molto bene a Torino, ma che tutto dipenderà dal prossimo tecnico bianconero. Cuadrado è stato un fedelissimo di Massimiliano Allegri, che quando lo ha avuto a disposizione, lo ha spesso schierato titolare. Sul colombiano è da registrare l'interesse di molte società, fra tutte spicca la Fiorentina (che a breve dovrebbe cambiare proprietà, dai Della Valle all'imprenditore italo-americano Rocco Commisso) ed il Newcastle. Ma le ultime indiscrezioni rilasciate da Calciomercato.com confermano che si sia aggiunta nella lista un'altra società, storica rivale della Juventus.

Juventus: Cuadrado interessa all'Inter.

Anche l'Inter sarebbe interessata a Cuadrado

Secondo il noto sito calciomercato.com, anche l'Inter si sarebbe iscritta alla lista dei candidati per l'acquisto di Juan Cuadrado dalla Juventus. Tutto dipenderà dal nuovo tecnico bianconero, se riterrà il colombiano parte del progetto o se avallerà l'eventuale cessione. Considerando che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2020, l'esigenza della dirigenza bianconera è quella di rinnovare il contratto oppure di cederlo in estate, per evitare di perderlo a parametro zero la prossima stagione.

Antonio Conte ritiene il centrocampista ideale per il suo 3-5-2, fra l'altro è stato da sempre uno dei giocatori più apprezzati dal tecnico leccese che lo chiese anche prima di lasciare la Juventus cinque anni fa. Anzi, alcune indiscrezioni del passato sostenevano che uno dei motivi dell'addio di Conte alla Juventus fosse stato proprio il fatto che i bianconeri non fossero riusciti a soddisfarlo nelle sue richieste di mercato, una di queste sarebbe stata proprio Cuadrado dalla Fiorentina.

Il mercato della Juventus

In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero, la dirigenza starebbe lavorando soprattutto sul settore difensivo, che è evidentemente l'esigenza principale per la rosa bianconera, considerando il ritiro di Andrea Barzagli ed il probabile addio di Martin Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio. La dirigenza bianconera seguirebbe da vicino Romagnoli del Milan, Hummels del Bayern Monaco e Manolas della Roma mentre sarebbero già stati acquistati i giovani Demiral del Sassuolo e Romero del Genoa, che dovrebbero rimanere in prestito alle società da cui sono arrivati.