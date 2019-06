La Juventus ha ufficializzato il nuovo tecnico, ovvero Maurizio Sarri, che dovrebbe firmare un contratto di tre anni a sei milioni di euro a stagione più bonus. Adesso la dirigenza bianconera è pronta a lanciarsi sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco offensivo del tecnico toscano. Ci sono diversi possibili obiettivi bianconeri, e riguardo ad uno di questi ha parlato l'ex difensore di Inter, Bayern Monaco e della nazionale tedesca Lothar Matthaus.

Quest'ultimo ha rivelato parole molto interessanti sul centrocampista offensivo colombiano James Rodriguez, reduce dalle ultime due stagioni in prestito al Bayern Monaco e di ritorno al Real Madrid. Matthaus ha dichiarato di aver incontrato il giocatore nella festa del Bayern Monaco per la vittoria della Bundesliga, ed ha avuto modo di parlare con il colombiano di tanti argomenti, fra cui il mercato e la possibilità che il giocatore possa trasferirsi alla Juventus.

Secondo Matthaus, James Rodriguez potrebbe trasferirsi alla Juventus

L'ex difensore di Bayern Monaco, Inter e della nazionale tedesca ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul centrocampista offensivo colombiano James Rodriguez, impegnato nella Copa America in Brasile. Il colombiano gli avrebbe confermato di essere in contatto con Cristiano Ronaldo, suo grande amico, che lo vorrebbe a Torino. Fra l'altro i due hanno anche lo stesso procuratore, Jorge Mendes.

Secondo Matthaus, la possibilità che il colombiano possa trasferirsi a Torino è concreta, anche Cristiano Ronaldo spingerebbe per il suo acquisto, anche perché sa delle capacità tecniche e di assist del centrocampista offensivo colombiano. Sempre secondo l'ex difensore della nazionale tedesca, Cristiano Ronaldo e James Rodriguez insieme possono fare grandi cose.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato dell'influenza di Cristiano Ronaldo non solo in campo ma anche fuori, a tal punto che alcuni giornali lo hanno definito un vero e proprio direttore sportivo, avendo invitato De Ligt a trasferirsi a Torino.

Il portoghese vorrebbe due ex compagni alla Juventus, uno di questi è James Rodriguez (ed in qualche modo le parole di Matthaus sono ulteriore conferma della volontà di Cristiano Ronaldo di vedere il colombiano a Torino) e l'altro è il terzino sinistro Marcelo. L'arrivo al Real Madrid di Mendy del Lione potrebbe portare alla partenza del brasiliano, che difficilmente accetterà di essere una riserva del terzino sinistro francese. La Juventus potrebbe quindi fare un'offerta per il terzino brasiliano, ed in tal caso potrebbe lasciar partire il terzino Alex Sandro, che piace al Paris Saint Germain.