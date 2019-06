Domenica 16 giugno è arrivata l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico bianconero. La Juventus è pronta quindi a buttarsi sul mercato alla ricerca di acquisti funzionali al gioco del tecnico toscano. Come scrive il noto sito Calciomercato.com, Sarri avrebbe già stilato una lista della spesa di giocatori che il tecnico toscano gradirebbe, funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da cessioni pesanti, anche perché la prossima approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro.

I giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono tanti: si va da Joao Cancelo ad Alex Sandro, fino ad arrivare a Khedira, Cuadrado e Mandzukic. Proprio queste cessioni dovrebbe servire per soddisfare alcune richieste di Maurizio Sarri, su tutte spiccherebbe la punta argentina dell'Inter Mauro Icardi.

La lista della spesa di Maurizio Sarri

Come scrive Tuttosport, Maurizio Sarri avrebbe stilato una possibile lista della spesa, ovvero alcune richieste riguardanti giocatori funzionali al suo gioco offensivo.

Su tutti il nome più chiacchierato è proprio quello della punta argentina dell'Inter Mauro Icardi, che per quanto la moglie e procuratore Wanda Nara possa smentire, difficilmente resterà a Milano. Il giocatore però vorrebbe rimanere a Milano ma in caso di cessione, accetterebbe in Italia solo la Juventus. L'Inter lo valuta almeno 70 milioni di euro e le probabili cessioni di Mario Mandzukic (che interessa al Borussa Dortmund, i tedeschi potrebbero investire 15 milioni di euro per la punta della Juventus) e di Gonzalo Higuain potrebbero servire per finanziare il suo eventuale acquisto.

Maurizio Sarri vorrebbe un investimento pesante anche sulla mediana, e gradirebbe uno fra Paul Pogba (in uscita dal Manchester United) e Sergej Milinkovic Savic. Infine altra possibile richiesta del tecnico toscano è un centrocampista offensivo, su tutti piacciono a Sarri Federico Chiesa della Fiorentina (decisivo con una doppietta nella vittoria nell'Europeo Under 21 per 3 a 1 contro la Spagna) e Nicolò Zaniolo, che la Roma vorrebbe tenere almeno un'altra stagione.

Il mercato della Juventus

Dicevamo però dell'importanza delle cessioni in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio, ed il più vicino all'addio alla Juventus sembrerebbe il terzino destro portoghese Joao Cancelo, richiesto in particolar modo dal Manchester City. I bianconeri lo valutano almeno 60 milioni di euro, parte della somma incassata servirà proprio per investire su un altro terzino destro. Il gioco di Sarri vuole che uno dei terzini sia più difensivo rispetto all'altro, ecco che allora che la Juventus potrebbe fare un'offerta per Hysaj del Napoli.