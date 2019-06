L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono usciti dal settlement agreement e finalmente non avranno più i paletti del fair play finanziario a limitarne l'azione sul mercato. Un primo segnale c'è stato con l'arrivo del nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ha già avuto più di un vertice di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, dando importanti indicazioni su dove intervenire per rinforzare la rosa e quei giocatori che, invece, potranno essere sacrificati sul mercato.

Inter, Suning vuole un top

L'intenzione di Suning è quello di regalare almeno un grande top player ai tifosi dell'Inter nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre questo si cercherà di portarlo a Milano entro l'inizio del ritiro, che durerà dall'8 al 14 luglio a Lugano. Dopo questo, infatti, la società nerazzurra sarà in tour in Asia e, soprattutto, giocherà a Nanchino, quartier generale proprio di Suning, l'amichevole contro la Juventus il 24 luglio.

La Gazzetta dello Sport anticipa che un grande nome arriverà questa estate per fare un regalo ai supporter, ripagando il loro entusiasmo (sottoscritti già 30mila abbonamenti). Con l'addio di Mauro Icardi, inoltre, il club perderebbe il proprio uomo punta a livello di immagine. Conte, infatti, ha già avallato la sua cessione, soprattutto dopo aver ascoltato alcuni senatori dello spogliatoio, che avrebbero confermato come la rottura con il centravanti argentino sia insanabile.

Proprio per questo motivo, Jindong Zhang vorrebbe un nuovo un altro giocatore che sia anche marchio altrettanto riconoscibile e più «spendibile» di Icardi. È per questo che è logico immaginare l’arrivo, in questo mercato, di un giocatore di livello internazionale. Per la felicità anche del tecnico nerazzurro, Antonio Conte.

I nomi per l'Inter

La Gazzetta dello Sport non si sbilancia sui nomi ma è probabile che il grande colpo possa arrivare a centrocampo, reparto dove bisogna fare il salto di qualità.

I nomi sul tavolo potrebbero essere due. Uno è Sergej Milinkovic-Savic, che avrebbe un costo alto di cartellino ma un ingaggio che rientrerebbe a pieno nei parametri dell'Inter. L'altro è Ivan Rakitic, non più incedibile per il Barcellona. Per il centrocampista croato si crea il problema inverso rispetto al serbo, con un costo del cartellino abbordabile ma con un ingaggio che richiederebbe un sacrificio, superando i sette/otto milioni di euro a stagione e che lo renderebbe il più pagato della società nerazzurra.