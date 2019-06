Uno dei giocatori che lascerà quasi sicuramente l'Inter nella prossima sessione di Calciomercato è Mauro Icardi. Il centravanti argentino nel 2019 ha fatto parlare di sé più per motivi extra-campo che per le sue prestazioni. Non è un caso, infatti, che lo score in quest'anno solare reciti solo due reti messe a segno, entrambe su calcio di rigore, contro Genoa e Napoli. La rottura con i tifosi sembra essere netta e la prova lampante sono i fischi che lo hanno sommerso all'uscita dal campo nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli.

Pubblicità

Pubblicità

Anche in quel caso l'attaccante aveva giocato nettamente al di sotto della sufficienza, sbagliando anche un calcio di rigore che poteva costare caro per la qualificazione in Champions League. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, inoltre, avrebbe parlato già con i senatori dello spogliatoio che avrebbero confermato come l'attaccante sia ormai un corpo estraneo al resto della squadra.

Icardi offerto alla Roma: l'indiscrezione de 'Il Romanista'

L'Inter è entrata nell'ottica di idee di privarsi del suo ex capitano, Mauro Icardi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Anche il neo tecnico, Antonio Conte, avrebbe avallato alla sua cessione e lo avrebbe comunicato anche telefonicamente alla moglie e agente, Wanda Nara. Nonostante la volontà di restare a Milano, manifestata in più occasioni, il futuro del centravanti argentino, dunque, sarà in un'altra squadra. Il giocatore, però, non sembra avere tantissimo mercato, anche per le vicende extracalcistiche che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi che hanno costretto la società nerazzurra a togliergli la fascia di capitano, affidandola a Samir Handanovic.

Pubblicità

Nelle scorse settimane si era parlato del possibile approdo dell'attaccante argentino alla Roma, vista la trattativa in corso tra le due società che vede coinvolto il centravanti bosniaco, Edin Dzeko. Proprio dalla Capitale arriva una nuova indiscrezione, in particolar modo da Il Romanista. I due club, infatti, starebbero pensando all'inserimento nell'affare del cartellino di Alessandro Florenzi, giocatore che piace anche a Conte e che si sposerebbe alla perfezione con il suo 3-5-2. In questo modo i capitolini dovrebbero aggiungere un esborso economico molto basso, intorno ai cinque/dieci milioni di euro.

Si complica la pista Juventus

Sembra complicarsi la pista che vedrebbe Mauro Icardi alla Juventus. L'Inter, infatti, ha sempre ribadito ai bianconeri di essere disposta a trattare solo uno scambio alla pari con Paulo Dybala. La Joya, però, a quanto pare piace molto al nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Chelsea anche oggi in conferenza stampa ha affermato di fare affidamento sulle qualità del fantasista argentino per la prossima stagione.