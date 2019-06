La Juventus è ancora alle prese con il 'rebus allenatore'. Uno dei nomi circolati per la panchina bianconera è quello di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, dopo l'incontro con il Chelsea, ha deciso di lasciare l'Inghilterra e probabilmente tornerà in Italia, magari sulla panchina dei campioni d'Italia. Si tratta di rumors, dunque bisognerà attendere il comunicato ufficiale della Juve per capire se avrà vinto la fazione che sostiene Sarri o quella che sostiene Guardiola. Intanto, Paratici cerca anche rinforzi per rendere più forte la sua rosa.

Uno degli ultimi nomi accostati ai campioni d'Italia è quello di Traorè, come confermato da Ciro Venerato.

La Juve e Traorè

Nel finale di stagione Hamed Junior Traorè si è messo in luce con la maglia dell'Empoli e ha attirato l'interesse dei grandi club. Tra queste società ci sarebbe anche la Juventus, almeno stando a quanto rivelato da Ciro Venerato a CalcioNapoli24. L'esperto di mercato ha spiegato che i bianconeri e l'Empoli stanno definendo l'acquisto di Traorè.

Juventus, Venerato parla di Traorè

Venerato ha rivelato che la Juve verserà 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore, una trattativa che sarebbe in dirittura d'arrivo. Su Traorè negli ultimi giorni anche l'interesse del Napoli, che però non ha reputato adatto il calciatore al 4-4-2, almeno stando a quanto spiegato da Venerato a CalcioNapoli24.

Cancelo potrebbe partire

La Juve sarebbe al lavoro anche per fare qualche cambio all'interno della sua rosa. In particolare non si possono ancora escludere le partenze di Joao Cancelo e Mario Mandzukic.

Il portoghese non avrebbe le giuste caratteristiche per il gioco di Maurizio Sarri. Per questo motivo, stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve avrebbe chiesto informazioni su Trippier del Tottenham. Il terzino qualche mese fa fu accostato anche al Napoli, adesso resta da capire se i bianconeri cercheranno concretamente il giocatore degli Spurs oppure si defileranno. In uscita dalla Juve ci sarebbe anche Mario Mandzukic, ma ogni discorso di mercato prenderà corpo solo ed esclusivamente quando si avrà l'annuncio del nuovo allenatore.

Inoltre, nelle ultime ore sono tornate in auge alcune voci sul possibile scambio fra la Juve e l'Inter per Mauro Icardi e Paulo Dybala. Inoltre, Dybala avrebbe già detto di voler restare a Torino, anche Icardi avrebbe espresso la volontà di rimanere in nerazzurro. Non resta che attendere le prossime novità.