Qualche mese fa Luigi Guelpa, giornalista de "Il Giornale", fu il primo a dire che la Juventus stava pensando di ingaggiare Pep Guardiola. Adesso le voci sul possibile arrivo a Torino del tecnico catalano continuano a rincorrersi. In molti vedono Pep Guardiola come sostituto di Massimiliano Allegri, mentre altri non credono a questa ipotesi e rilanciano che, sulla panchina bianconera, siederà Maurizio Sarri. Luigi Guelpa ha parlato proprio del futuro allenatore della Juventus ai microfoni di Radio Bianconera.

Il giornalista de "Il Giornale" ha spiegato che la trattativa tra il club Campione d'Italia e Guardiola starebbe andando avanti anche se, al momento, non c'è alcuna firma. Guelpa ha anche aggiunto che Sarri sarebbe il piano B qualora qualcosa per il tecnico catalano andasse storto.

Guelpa parla di Guardiola

Questa mattina, a Radio Bianconera è intervenuto Luigi Guelpa per parlare del futuro della panchina della Juve. Il giornalista de "Il Giornale" ha raccontato tanti retroscena interessanti e ha confermato che la trattativa tra i bianconeri e Pep Guardiola starebbe andando avanti.

Guelpa: "Juve - Guardiola tutto cominciò a marzo"

Guelpa ha svelato che il primo contatto tra la Juve e l'allenatore catalano è avvenuto a Manchester nel mese di marzo: "Tutto è iniziato i primi giorni di marzo", ha affermato il giornalista che poi ha aggiunto che in quel summit i bianconeri vollero parlare con Guardiola per verificare se esistevano le possibilità affinché il tecnico potesse trasferirsi a Torino. Guelpa ha anche sottolineato che, già a marzo, ancora prima dell'eliminazione dalla Champions, la Juve aveva deciso che l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera sarebbe terminata: "E' stato un sondaggio a marzo, che poi è diventata una vera trattativa a maggio".

Infine Guelpa ha affermato che le possibilità di portare Guardiola alla Juve sono estremamente concrete"

Gli sviluppi sulla panchina bianconera

Luigi Guelpa, nel suo lungo intervento a Radio Bianconera, ha affermato che Pep Guardiola non ha firmato nessun contratto con la società bianconera: "La trattativa, però, sta andando avanti". Il giornalista de "Il Giornale" ha anche spiegato che Sarri per la Juve è un piano B e che quello che è successo a Baku non ha nulla a che fare con la trattativa principale che i bianconeri stanno portando avanti.

Guelpa ha poi aggiunto che è normale che la dirigenza juventina lavori su più tavoli. A precisa domanda sul perché la trattativa non si sia ancora sbloccata, il cronista ha risposto in maniera molto precisa sottolineando che si deve aspettare la finale di Champions League. Infatti, Guelpa ha raccontato che il City ha scelto Mauricio Pochettino come sostituto di Pep Guardiola: "Quindi dopo sabato, domenica sarà interlocutoria, e lunedì potrebbero chiudersi queste due trattative", ha rivelato il giornalista specificando che Pochettino dovrebbe andare al Manchester City e Guardiola alla Juve.

Guelpa ha anche spiegato che le smentite arrivate negli ultimi giorni fanno parte del gioco delle parti e in più ha sottolineato che il club bianconero è quotato in borsa: "E' normale, la Juve è quotata in borsa e il timore dell'aggiotaggio ci può essere".