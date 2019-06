Giorni frenetici di mercato: la Juventus è in cerca di un allenatore e le preferenze sarebbero Sarri e Guardiola, con il secondo che sembrava più un'utopia che un sogno realizzabile. Se non fosse per l'Adidas e Pochettino, l'attuale tecnico degli Spurs che indirettamente potrebbe facilitare l'arrivo del maestro catalano a Torino. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, giornale da sempre legato al mondo della borsa e, di conseguenza, con un occhio di riguardo alle società ad essa quotate come la Juventus, l'affare Pep Guardiola potrebbe sbloccarsi grazie al colosso dello sport a tripla striscia, che finanzierebbe l'intero ingaggio faraonico (si parla di 25 milioni annui) dell'allenatore, fresco vincitore del double inglese con il Man City.

Inoltre, dagli ultimi rumors di mercato l'Adidas, attuale sponsor tecnico dei bianconeri, avrebbe fretta di chiudere l'operazione a breve, in quanto dietro l'angolo ci sarebbe la Puma, una diretta concorrente che avrebbe già strizzato l'occhio al catalano.

Effetto domino

Per gli ulteriori sviluppi non è necessario attendere molto, tutti i riflettori sono puntati alla finale di Champions League di stasera tra Liverpool e Tottenham, che la dirigenza della vecchia signora seguirà in modo particolarmente interessato.

Guardiola alla Juve grazie ad Adidas: Il Sole 24 Ore lancia il rumor di mercato.

Proprio il tecnico degli aironi, Mauricio Pochettino, accostato recentemente anche alla panchina bianconera, dopo la finalissima sarebbe in procinto di lasciare Londra in direzione Manchester, andando ad occupare la casella di Guardiola.

Un effetto domino, quindi, dal quale non rimarrebbe escluso Maurizio Sarri, salito ulteriormente nelle quotazioni internazionali a seguito del successo in Europa League con il suo Chelsea ed ormai da giorni nell'orbita Juve.

La Roma, incassati i rifiuti di Gasperini e Conte, potrebbe lanciarsi proprio sull'ex tecnico del Napoli, seppur nelle ultimissime ore, stia avanzando prepotentemente in ottica giallorossa Paulo Fonseca, seduto attualmente sulla panchina degli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

Annuncio di Guardiola a breve?

Nonostante le smentite di rito dei vertici juventini quindi, con una traccia partita quasi in sordina potrebbe sbloccarsi a breve l'operazione Guardiola alla Juventus, anche in considerazione dell'organizzazione maniacale del mondo bianconero, in anticipo storicamente sui tempi, e delle fluttuazioni borsistiche da sempre molto attente agli incessanti rumors di mercato.

Paratici dal canto suo, aveva dichiarato sin da subito la chiarezza delle idee in casa Juventus sul successore di Allegri, e la snervante attesa potrebbe essere legata proprio alla finale di Champions per i motivi sopracitati.