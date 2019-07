È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione del Crotone con la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila crotonese. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico Giovanni Stroppa. A loro si sono inoltre aggregati quattro nuovi acquisti: i difensori Jeremy Petris e Jean Lambert Evan's, l'esterno Moreno Rutten e l'attaccante Junior Messias.

Una rosa che per bocca dello stesso staff societario sembra essere quasi completa con alcune carenze in attacco dove la speranza rimane quella di potere accogliere a breve due rinforzi: una prima e una seconda punta che abbiano come caratteristica principale una discreta bravura e un età relativamente giovane. Possibile innesto anche nel reparto nevralgico con Luca Palmiero tra gli obiettivi della società calabrese.

Ipotesi Palmiero per il centrocampo

Tra gli elementi che si sono messi in mostra nell'ultimo torneo emerge il profilo del giovane centrocampista Luca Palmiero, di proprietà del Napoli e nell'ultimo torneo punto di forza del Cosenza. Il calciatore, rientrato in Campania per fine prestito, dovrebbe comunque partire nuovamente per proseguire la sua maturazione. Il Crotone, sempre attento sui profili talentuosi, avrebbe effettuato, secondo gli ultimi rumors ,un sondaggio mettendosi in posizione di vantaggio rispetto alle compagini contendenti al cartellino del centrocampista.

Più defilato ci sarebbe da registrare l'interesse del Pescara che nelle ultime ore ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Marco Tumminello, elemento che in passato ha vestito in massima serie proprio la maglia del Crotone.

Si cercano rinforzi in difesa

Il reparto difensivo del Crotone sembra essere rimasto relativamente invariato rispetto al finale di stagione. In entrata l'arrivo di Gabriele Bellodi ha rimpinguato la rosa a disposizione del tecnico che ha inoltre accolto il ritorno di Marcos Curado.

In attesa di valutare eventuali ritorni, come quello di Sauli Vaisanen, il diesse Beppe Ursino starebbe sondando il mercato anche per acquisire un profilo utile che possa ricoprire il ruolo di esterno sinistro. Dalla Danimarca un profilo sembrerebbe essere stato accostato nelle ultime ore alla compagine calabrese. Si tratta dell'esterno Marc Del Hende, calciatore di proprietà del Midtjylland ma con alle spalle diversi campionati di alto profilo.

Elemento capace di ricoprire sia il ruolo di esterno basso sia quello di ala e di rendersi pericoloso in fase offensiva anche per la sua abilità sui calci piazzati.