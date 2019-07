Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma ha tentato di inserire il centrocampista argentino Javier Pastore in uno scambio più conguaglio economico per l'attaccante rossonero Jesus Suso. Lo spagnolo, che quest'anno è considerato tra i "sacrificabili" della lista rossonera, è molto vicino a lasciare i rossoneri e la Roma aveva intenzione di offrire l'ex centrocampista del PSG Pastore per cercare di ottenere un accordo.

Tuttavia, come rivelato da 'Calciomercato.com' i rossoneri avrebbero posto il veto sul trequartista argentino, ritenendo che non sarebbe utile al progetto rossonero. La Roma, sempre secondo quanto riportato da diverse fonti avrebbe provato ad inserire altri giocatori nella trattativa come Defrel e Schick, ma la dirigenza rossonera sarebbe fredda su queste ipotesi. Probabilmente il Milan, dalla cessione di Jesus Suso, vorrebbe ricavare solo un'entrata economica che gli garantirebbe un'importantissima plusvalenza.

Calciomercato Milan, interesse per Schar

Si dice che i dirigenti del Milan abbiano sondato il terreno per arrivare Schar, e sarebbero pronti ad incontrare il 27 enne del Newcastle nella prossima settimana. Marco Giampaolo, allenatore del Milan, è intenzionato ad avere un nuovo difensore prima dell'inizio della nuova stagione di Serie A, ma il manager del Liverpool Jurgen Klopp ha bloccato i tentativi rossoneri per arrivare a Dejan Lovren.

Di conseguenza, Giampaolo ha chiesto ai dirigenti rossoneri di spostare la loro attenzione su Schar, che ha impressionato gli addetti ai lavori durante la sua prima stagione in Premier League.

Schar è approdato al Newcastle con un trasferimento di 3 milioni di sterline dal Deportivo La Coruna la scorsa estate, firmando un contratto triennale, e ha effettuato 24 presenze in Premier League la scorsa stagione.

Il giocatore è una pedina fondamentale della squadra dei Magpies, ma il fatto che è stato pagato così poco potrebbe essere un'opportunità per Mike Ashley di realizzare un profitto significativo se il Milan dovesse fare un'offerta importante. Il Milan spera di attirare Schar con la prospettiva di giocare a San Siro in un campionato importante come quello italiano. Il difensore ha una discreta esperienza internazionale avendo collezionato oltre 50 presenza con la Nazionale Svizzera, realizzando anche 7 reti.

Il giocatore è letteralmente esploso nel Basilea, e dopo circa 70 presenze si è trasferito in Germania, nell'Hoffenheim. Nella Bundesliga l'esperienza è stata molto breve, infatti la stagione successiva lo svizzero si trasferì in Spagna nel Deportivo La Coruna e successivamente al Newcastle sotto la guida di Rafa Benitez.