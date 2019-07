Il club di Giulini ha messo a segno alcuni colpi di mercato, tra i quali due centrocampisti davvero di buonissima caratura: Marko Rog e Naithan Nandez, due elementi importanti che saranno certamente un grado di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Barella per Milano. Intanto il direttore sportivo Carli non si ferma e su indicazione del presidente del sodalizio rossoblù sta cercando una punta ed un terzino sinistro.

L'attaccante dovrà essere necessariamente un calciatore in grado di integrarsi bene con Leonardo Pavoletti, bomber indiscusso delle ultime due stagioni del club isolano.

L'affare relativo a Defrel

Il Cagliari adesso sta trattando con la Roma per provare a portare in Sardegna il francese Defrel, che secondo il tecnico dei sardi Rolando Maran sarebbe l'elemento giusto per fare coppia con Pavoletti.

Giulini è un grande estimatore dell'attaccante ed ha iniziato a stringere i contatti con la dirigenza della Roma, società nella quale il giocatore è appena rientrato dopo un anno in prestito alla Sampdoria: i rossoblù hanno avanzato una prima offerta abbastanza interessante, chiedendo di poterlo acquistare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto da esercitare nel giugno del 2020.

La Roma ha accettato la formula senza opporre nessun tipo di resistenza. Il problema pare risieda in quella che sarebbe la valutazione del cartellino: i rossoblù hanno infatti avanzato una proposta di 12 milioni di euro complessivi di prestito e riscatto. Troppo pochi secondo il club di James Pallotta.

La strategia per portare il francese a Cagliari

Il presidente della squadra isolana non vuole perdere il pupillo di Maran e quindi proverà ad alzare la cifra da versare alla società capitolina.

La Roma ha chiesto 16 milioni di euro per farlo partire, il Cagliari finora ha offerto 12 milioni. Per chiudere l'affare potrebbe essere sufficiente arrivare ad una cifra, che possa rappresentare una sorta di via di mezzo. Tommaso Giulini è pronto ad alzare l'offerta fino ad arrivare alla cifra di 14 milioni di euro bonus inclusi. A questa cifra si potrebbe davvero arrivare ad una felice conclusione della trattativa.

Insomma Defrel potrebbe a breve raggiungere il resto dei futuri compagni di squadra, Maran lo attende con ansia, visto che vorrebbe comporre una coppia d'attacco davvero importante con Pavoletti. Al momento manca anche il sì del calciatore, che però pare intenzionato ad accettare la proposta rossoblù. Giulini infatti avrebbe fatto recapitare al francese un'offerta di ingaggio da un milione di euro a stagione bonus compresi.

A breve ne sapremo di più, ma Defrel è sempre più vicino a vestire la maglia rossoblù del Cagliari.