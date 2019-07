Come giocherà la Juventus 2019-20? E quali saranno le prossime mosse di Calciomercato dei bianconeri? Sono queste le domande che si pongono i tifosi della squadra campione d'Italia quando ormai manca un mesetto circa all'inizio del campionato. C'è da dire che finora la Juve è stata la regina incontrastata anche dei trasferimenti estivi, visto che è riuscita a portarsi a casa due centrocampisti di grande spessore come Rabiot e Ramsey, prendendoli a costo zero, ma non solo.

Oltre al ritorno di Gigi Buffon c'è da sottolineare soprattutto il colpo De Ligt. La Juventus è riuscita a prendere dall'Ajax uno dei migliori difensori centrali in circolazione, appena ventenne, e dunque rimarrà la squadra da battere.

Dybala titolare oppure no nella formazione tipo?

Nei giorni scorsi l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato di Dybala, giocatore che forse poco è adatto in un tridente offensivo nel quale gli esterni dovranno essere dotati di gran corsa e velocità.

«Penso che Dybala possa fare il falso nueve oppure essere utilizzato come punta in un 4-3-1-2» sono state in sintesi le parole del tecnico, che dunque fa anche pensare ad una nuova soluzione tattica per la Juve, vale a dire un attacco a due punte e l'utilizzo di un trequartista puro. In questo caso sì che le chance di vedere in campo l'argentino fin dal primo minuto sarebbero alte, considerato il suo talento e la sua capacità di tiro.

Nell'ultimo campionato l'ex Palermo non è stato forse tra i migliori dei bianconeri, forse un po' offuscato da Ronaldo, ma è impossibile non considerare che sia uno dei migliori attaccanti in circolazione in Serie A.

La possibile formazione tipo con il 4-3-1-2

Se Sarri deciderà di rinunciare al tridente in avanti come giocherebbe allora la Juventus? Proviamo a ipotizzare l'undici base dei bianconeri, con Szczesny destinato a essere il titolare tra i pali.

In difesa non si cambia, del resto il tecnico ha confermato la sua volontà di giocare con quattro elementi dietro. Quindi Cancelo (se non sarà ceduto) e Alex Sandro candidati a essere i due esterni, con De Ligt, Chiellini e Bonucci a contendersi i due posti da centrali.

A centrocampo Pjanic sarebbe destinato a essere il regista, con Emre Can e Rabiot ai suoi lati. Come trequartista nella Juventus 19-20 potremmo vedere Ramsey come probabile titolare, ma non si esclude nemmeno l'opzione Bernardeschi.

È nell'attacco a due ecco che Dybala potrebbe tornare a essere protagonista giocando al fianco dell'intoccabile Ronaldo. Anche se la concorrenza, già ampia, potrebbe aumentare se in questo calciomercato arrivasse un nuovo bomber. Non bisogna però dimenticare che Dybala potrebbe anche essere utilizzato come trequartista per una Juve a trazione anteriore.