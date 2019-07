Mauro Icardi sarà sicuramente uno dei giocatori protagonisti di questa sessione estiva di Calciomercato. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, non essendo nei piani del nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'allenatore ha deciso di bocciarlo dopo aver ascoltato il parere di alcuni membri dello spogliatoio, non volendo rischiare di far succedere quanto accaduto nell'ultima annata. Cessione che, comunque, sembra essere più complicata del previsto visto che l'attaccante di Rosario non pare intenzionato a lasciare Milano e, soprattutto, accettare una proposta proveniente dall'estero.

Conte boccia Icardi

Mauro Icardi sarebbe, dunque, in uscita dall'Inter. Il nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte avrebbe già stilato i nomi dei possibili sostituti dell'argentino, ponendo come obiettivi principali Edin Dzeko e Romelu Lukaku. A pesare su questa scelta le vicende extra-campo che hanno costretto la società nerazzurra (nei mesi passati) perfino a togliergli la fascia di capitano, affidandola al portiere sloveno, Samir Handanovic.

La cessione all'estero dell'attaccante classe 1993 sembra molto difficile.

Maurito e la moglie e agente, Wanda Nara, hanno espresso più volte la loro volontà di restare a Milano e in nerazzurro, nonostante un rapporto non più idilliaco con i tifosi, come testimoniato dai fischi ricevuti dallo stadio intero in occasione del match contro l'Empoli, all'ultima giornata di campionato, nel momento della sua uscita dal campo. Il giocatore, tra l'altro, avrebbe rifiutato perfino il trasferimento all'Atletico Madrid, che lo aveva individuato come il sostituto ideale di Diego Costa, destinato alla cessione.

La minaccia

Il rapporto tra l'Inter e Mauro Icardi sembra essere ormai logoro. L'attaccante tornerà in questi giorni dalle vacanze in Polinesia e Giappone, trascorse proprio con Wanda Nara. Il calciatore argentino vorrebbe fare un tentativo per convincere Antonio Conte a puntare su di lui durante il ritiro di Lugano. Maurito ha acquisito un attico di recente a Milano e questo non fa altro che amplificare la volontà di restare a Milano anche la prossima stagione o, comunque, di non lasciare l'Italia.

Inoltre, il centravanti è pronto a minacciare azioni legali nei confronti dei nerazzurri per cercare di liberarsi a parametro zero. Questo faciliterebbe una eventuale trattativa con una società interessata. L'unico club italiano, però, che ha mostrato interesse nei confronti di Icardi è la Juventus. L'Inter, tuttavia, tratterebbe una cessione ai bianconeri solo con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Paulo Dybala.