L'Inter ha cominciato a muoversi ufficialmente nella sessione estiva di Calciomercato. Ieri, nel primo giorno utile, i nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Diego Godin, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, e quello di Valentino Lazaro, preso dall'Hertha Berlino per venti milioni di euro. Quest'oggi potrebbe arrivare anche l'annuncio di Stefano Sensi che arriverà in prestito dal Sassuolo con diritto di riscatto.

Pubblicità

Pubblicità

Ma non sembra essere finita qui visto che i nerazzurri potrebbero chiudere anche l'acquisto di Romelu Lukaku prima dell'inizio del ritiro, in programma a Lugano dall'8 al 14 luglio.

L'Inter accelera per Lukaku

Uno dei nomi posti in cima alla lista dei desideri del nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, è sicuramente Romelu Lukaku. L'ex allenatore del Chelsea lo aveva cercato già quando era sulla panchina della Juventus prima e su quella dei blues poi.

Pubblicità

Il trainer salentino lo ritiene fondamentale per i propri schemi tattici. Anche per questo motivo ha chiesto ai propri dirigenti di fare il possibile per averlo a disposizione già per il ritiro di Lugano.

Il Manchester United, fino ad ora, non è sembrato propenso ad agevolare la trattativa. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, influenzata anche dall'avvicendamento in panchina tra José Mourinho e Solskjaer, i Red Devils hanno fatto sapere ai nerazzurri di valutare il cartellino del centravanti belga intorno agli ottanta milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Una cifra ritenuta eccessiva dal club meneghino. Stando a quanto riportato da Sky Sport, comunque, nei prossimi giorni potrebbero arrivare importanti aggiornamenti. Da domani l'Inter cercherà di fissare un nuovo appuntamento con il club inglese ribadendo la proposta di un prestito oneroso biennale da dieci milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a sessanta milioni di euro. Proposta che il Manchester potrebbe anche prendere in considerazione anche se ancora non è escluso che nell'affare possa entrare il cartellino di Ivan Perisic per abbassare l'esborso economico. Il croato potrebbe essere valutato intorno ai trenta milioni di euro dalla società nerazzurra.

Capitolo Barella

Novità anche per quanto riguarda la trattativa riguardante Nicolò Barella. Nonostante il Cagliari continui a fare muro e dica che la Roma sia davanti, il centrocampista ha ormai preso la sua decisione e vuole solo l'Inter. Volontà mostrata già a gennaio quando aveva rifiutato la corte sia del Napoli che del Chelsea. I nerazzurri non cambiano la loro offerta che i rossoblu, alla lunga, saranno costretti ad accettare: trentasei milioni di euro più bonus.