È la grande notte di Brasile-Argentina. L’eterna sfida, trasmessa in Italia in diretta streaming da DAZN, infiammerà a partire dalle 2:30 della tardissima serata italiana la Coppa America 2019 che è entrata nella sua fase più calda. Chi vince va in finale e sfiderà chi avrà la meglio nel match di domani tra Cile e Perù. I verdeoro, favoriti secondo i bookmakers, puntano tutto sulla loro granitica difesa con Alisson che non ha ancora subito reti nella competizione oltre che sul fattore campo visto che si gioca a Belo Horizonte.

L’albiceleste si aggrappa invece a Messi e allo splendido periodo di forma di Lautaro Martinez. Le probabili formazioni sono già praticamente decise, pochi dubbi per i Commissari Tecnici Tite e Scaloni, il primo ritrova Casemiro dopo la squalifica, il secondo conferma la squadra che ha battuto il Venezuela, in campo dal primo minuto quattro, forse cinque, giocatori che militano in Serie A: Alex Sandro della Juventus, Pezzella della Fiorentina, De Paul dell'Udinese e Lautaro Martinez dell'Inter. In dubbio Allan del Napoli.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina

Brasile-Argentina sarà quindi il match delle conferme. Le formazioni che scenderanno in campo sono quelle che hanno dato più garanzie ai due allenatori. La Seleçao si schiererà con il solito 4-2-3-1 che punterà forte sull’organizzazione difensiva lasciando ai quattro giocatori offensivi il compito di fare male agli avversari. In porta va Alisson protetto da una difesa molto esperta con Dani Alves e Alex Sandro sugli esterni e in mezzo la coppia del Paris Saint Germain formato da Thiago Silva e Marquinhos.

In mediana si rivede Casemiro che ha saltato il match con il Paraguay per squalifica. L’unico dubbio di Tite è chi affiancargli, al momento Arthur del Barcellona è in vantaggio su Allan del Napoli. Già deciso l’attacco con Roberto Firmino a fare da centravanti e alle sue spalle un mix di tecnica, fantasia e velocità: i tre trequartisti saranno infatti Coutinho, Gabriel Jesus ed Everton.

Nessun dubbio della vigilia per Scaloni che riproporrà il 4-3-1-2 che può trasformarsi in 4-3-3 a seconda della posizione di Messi.

In porta va Armani mentre la linea difensiva sarà formata da Foyth, Pezzella, della Fiorentina, Otamendi e Tagliafico. In mediana la regia è affidata a Paredes mentre De Paul dell’Udinese e Acuna dovranno garantire come mezzali inserimenti offensivi, qualità nel paleggio e copertura. In attacco tutto è legato a Messi che avrà ampia libertà di manovra e svarierà tra le fasce e la parte centrale del campo per andare a trovare la giusta posizione tra le linee.

La coppia offensiva vede la conferma dell’interista Lautaro Martinez che affiancherà il Kun Aguero, ancora panchina per Paulo Dybala. Di seguito lo schema con le probabili formazioni di Brasile-Argentina:

Brasile (4-2-3-1) Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Silva, Coutinho, Everton; Firmino. Alll. Tite

Argentina (4-3-1-2) Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Acuna; Messi; Aguero Lautaro Martinez. All. Scaloni.

La diretta streaming e le quote scommesse della partita

Brasile-Argentina sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN che ha acquistato i diritti per tutta la competizione. La sfida sarà visibile su pc, tablet, Smartphone e in tv scaricando la App della rete televisiva. Chi vincerà stasera? Difficile dirlo, per provare a sciogliere il dubbio ci affidiamo ai bookmakers che vedono il Brasile favorito con quote scommesse fissate tra l’1.85 di William Hill e l’1,94 di Betclic sull “1”. Il successo dell’Argentina viene bancato tra i 4.65 (Planetwin) e il 4.6 (Bwin) mentre il pareggio si assesta per tutte le principali agenzie intorno al 3,4.

Il cammino di Brasile e Argentina nella Coppa America 2019

La Coppa America 2019 volge così al termine, stanotte Brasile-Argentina è la prima semifinale tra due squadre che hanno vissuto percorsi diversi nella competizione. Thiago Silva e compagni hanno vinto il proprio girone senza subire gol. All’esordio è arrivato il 3-0 sulla Bolivia a cui è seguito lo 0-0 con il Venezuela che ha fatto storcere il naso a molti. Il riscatto è stato però immediato con il 5-0 sul Perù che ha fatto alla battaglia contro il Paraguay. Il primo scontro diretto dei verdeoro è stata una lunga battaglia arrivata fino ai rigori e conclusa con il 4-3 che è valso l’accesso alle semifinali.

Più tortuosa l’avventura dell’Argentina, seconda nel gruppo B alle spalle della Colombia. La critica si è abbattuta forte sulla seleccion dopo la sconfitta 2-0 contro i colombiani alla prima gara, per fortuna di Messi e compagni è bastato poi pareggiare 1-1 con il Paraguay e vincere 2-0 contro il piccolo Qatar per continuare la propria corsa. Ai quarti i gol di Lautaro Martinez e Lo Celso hanno trascinato la squadra verso il match di questa notte. Alle 2:30 sarà scritta un’altra pagina di una storia infinita, di una rivalità che da sempre infiamma il mondo del calcio. Stanotte torna Brasile-Argentina e vale la finale della Coppa America 2019.