L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione di Calciomercato. Essendo usciti definitivamente dal settlement agreement, infatti, i nerazzurri non saranno più limitati dai vincoli del fair play finanziario. Il fatto di aver realizzato quasi quaranta milioni di euro di plusvalenze con i giovani nel mese di giugno, poi, darà un tesoretto importante ai dirigenti. Il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha già dato alcune indicazioni nei summit avuti con i dirigenti e con il presidente Steven Zhang.

L'ex allenatore è pronto ad una vera e propria rivoluzione della propria rosa ed, in particolar modo, a centrocampo, reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione anche per i problemi fisici accusati da Radja Nainggolan. Tra gli obiettivi c'è sempre Milinkovic-Savic per il quale potrebbe scatenarsi un'agguerrita asta nelle prossime ore. Oltre all'Inter sul calciatore ci sarebbe anche il Psg.

L'Inter pensa a Milinkovic-Savic

L'Inter è pronta a rivoluzionare il proprio centrocampo in questa sessione di calciomercato.

I nerazzurri hanno quasi chiuso già due colpi in quella zona del campo. Il primo è Stefano Sensi che arriverà dal Sassuolo in prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione complessiva da trenta milioni di euro. Il secondo, invece, dovrebbe essere Nicolò Barella. Sul classe 1997 si è fiondata la Roma nelle ultime ore, ma il giocatore vuole solo i nerazzurri tanto che a gennaio ha già rifiutato le offerte di Chelsea e Napoli. Con il Cagliari, alla fine, l'affare si dovrebbe fare per una cifra complessiva intorno ai quarantacinque milioni di euro.

Il club meneghino, però, sta pensando anche ad un grande colpo da mettere a segno. E il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo piaceva al dirigente già lo scorso anno quando provò a portarlo alla Juventus invano. La Lazio, infatti, non volle saperne di lasciare andare uno dei migliori elementi in rosa.

La trattativa

Rispetto allo scorso anno la Lazio adesso sembra pronta a trattare la cessione di Sergej Milinkovic-Savic.

Il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, nelle scorse settimane ha dichiarato che dinanzi ad un'offerta congrua questa volta potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di privarsi del centrocampista serbo. La valutazione si aggira tra i settanta e gli ottanta milioni di euro, cifra ben più bassa degli oltre cento milioni chiesti lo scorso anno a Real Madrid e Manchester United. Inter che, comunque, potrebbe cercare di abbassare l'esborso economico inserendo una contropartita tecnica nell'affare.

In uscita ci sono giocatori come Dalbert e Joao Mario che hanno una valutazione intorno ai venti milioni di euro. I biancocelesti potrebbero pensarci visto che sul mercato sono alla ricerca di un esterno sinistro e, con la partenza di Milinkovic-Savic, sarebbero costretti a cercare anche un centrocampista.