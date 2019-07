Il futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è fuori dal progetto della società nerazzurra e ciò è stato confermato anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, domenica in conferenza stampa. Bisognerà vedere, però, quale sarà la società che riuscirà ad accontentare le richieste economiche dei nerazzurri. Tra i club maggiormente interessati c'è il Napoli, che già nell'estate del 2016 era stato vicino all'attaccante nerazzurro, avendolo individuato come sostituto ideale di Gonzalo Higuain, ceduto alla Juventus per novanta milioni di euro.

Il Napoli insiste per Icardi

Non solo James Rodriguez e Manolas. Il Napoli vuole fare le cose in grande e vuole regalare a Carlo Ancelotti un grande centravanti. Il nome individuato sembra essere quello di Mauro Icardi, vicino agli azzurri già tre anni fa. Il centravanti argentino lascerà quasi sicuramente l'Inter questa estate, per ammissione stessa di Conte e Marotta. I nerazzurri sono propensi a trattare la sua cessione ma resta da convincere l'ormai ex capitano che, però, non vorrebbe lasciare Milano come ha più volte ammesso anche tramite la moglie e agente, Wanda Nara.

L'unica squadra che potrebbe far vacillare l'argentino, al momento, è la Juventus. Il club di Aurelio De Laurentiis, però, è pronto a fare un tentativo per convincere la showgirl argentina e l'attaccante nerazzurro. In questi giorni potrebbe esserci un incontro tra il presidente dei partenopei e la stessa Wanda per vedere se ci sono i presupposti per arrivare alla fumata bianca. Napoli che sembra pronto a mettere sul piatto un ingaggio superiore agli otto milioni di euro a stagione.

La trattativa con l'Inter

Napoli che dovrà trovare l'accordo anche con l'Inter per il trasferimento di Mauro Icardi all'ombra del Vesuvio. Gli azzurri potrebbero anche decidere di accontentare le richieste dei nerazzurri, mettendo sul piatto sessanta milioni di euro. Al momento, però, si è discusso solo del possibile inserimento di una contropartita tecnica. E' arrivato il no a Lorenzo Insigne, che sembra avere una valutazione diversa da quella dell'ex capitano nerazzurro.

Il club meneghino, però, non si sono rassegnati e, consapevoli del fatto che chiedere Fabian Ruiz sarebbe impossibile, l'ultima idea porta a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha una valutazione simile a quella dello stesso Icardi, intorno ai sessanta milioni, e piace molto ad Antonio Conte, che lo vede come elemento ideale nel ruolo di mezzala nel suo 3-5-2. Bisognerà vedere se il Napoli accetterà di inserire l'ex Empoli e Udinese nell'affare.