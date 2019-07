Sta nascendo la nuova Juventus di Maurizio Sarri. Il tecnico napoletano sta lavorando senza sosta per la prossima stagione e starebbe pensando ad una squadra iper-offensiva. Sarri potrebbe decidere di alternare il 4-3-1-2 che ha utilizzato durante la sua stagione ad Empoli e il 4-3-3, con il quale ha sbalordito tutti al Napoli. Non si esclude, comunque, che Sarri a volte usi il 4-2-3-1, schema al quale molto spesso si è affidato Massimiliano Allegri.

Pubblicità

Pubblicità

In ogni caso, molto dipenderà anche dal Calciomercato estivo. La Juventus, infatti, sta trattando alcuni giocatori che potrebbero rivelarsi molto importanti in caso di arrivo a Torino, a partire da De Ligt dell'Ajax. Attenzione anche al possibile arrivo di Federico Chiesa, giocatore molto apprezzato da Maurizio Sarri e dalla dirigenza bianconera, per il quale, però, servirebbero almeno settanta milioni di euro. Per quanto riguarda la difesa, il portiere titolare sarà Wojciech Szczesny, mentre Gigi Buffon, tornato alla Juventus dopo una stagione passata al Paris Saint Germain, sarà il dodicesimo.

Pubblicità

De Ligt dovrà riuscire a scalzare Leonardo Bonucci dal ruolo di titolare, mentre Giorgio Chiellini avrà il posto assicurato. Joao Cancelo potrebbe essere ceduto (su di lui ci sono il Manchester City e il Bayern Monaco), mentre Alex Sandro, dopo un'ottima Coppa America disputata e vinta con il Brasile agirà sulla fascia sinistra.

Formazione Juventus, possibile il tridente Dybala-Ronaldo-Costa

A centrocampo, invece, i due nuovi acquisti, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, dovrebbero partire titolari, così come Miralem Pjanic, il quale sarà con ogni probabilità il fulcro del gioco bianconero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il bosniaco sarà il creatore del gioco della Juventus, come precedentemente lo è stato Jorginho per il Napoli e per il Chelsea. In attacco l'unico sicuro del posto sarà Cristiano Ronaldo, che dovrebbe agire come prima punta. Nel caso non arrivasse Mauro Icardi, Sarri dovrebbe puntare su Paulo Dybala e Douglas Costa. A beneficiare dell'arrivo del tecnico napoletano a Torino dovrebbero essere questi ultimi due giocatori, reduci da una stagione sicuramente da dimenticare.

Sarri punterebbe dunque su un 4-3-3 in stile Napoli, che potrebbe però trasformarsi in un 4-3-1-2 con Ramsey trequartista e con l'esclusione di Douglas Costa. Le due ipotesi di formazione titolare della Juventus sono dunque queste:

4-3-3: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Chiellini, Bonucci; Pjanic, Matuidi, Ramsey; Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala

4-3-1-2: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Chiellini, Bonucci; Pjanic, Matuidi, Rabiot; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala