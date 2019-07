La Juventus ha ufficialmente iniziato la preparazione estiva mercoledì 10 luglio: successivamente volerà in Asia per una tourneè che la vedrà impegnata in alcuni match di International Champions Cup. Nel frattempo la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Sarà, prima, necessario, però, cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per sistemare i conti della società ma anche per poter investire su qualche altro giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal sito Sport Mediaset, la Juventus sarebbe interessata ad investire nel settore avanzato sulla punta dell'Inter Mauro Icardi e questa volontà bianconera sarebbe dimostrata anche dal viaggio di domenica sera del presidente della Juventus Andrea Agnelli ad Ibiza, dove appunto il massimo dirigente bianconero avrebbe incontrato un intermediario della possibile trattativa che dovrebbe portare l'argentino alla Juventus.

Juventus, Agnelli avrebbe incontrato l'agente Giuffrida

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Sport Mediaset, il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbe volato ad Ibiza per incontrare un intermediario alla trattativa che potrebbe portare Mauro Icardi a Torino: parliamo di Gabriele Giuffrida, diventato oramai uno dei principali procuratori italiani. Si tratta ovviamente di una voce non confermata, ma resta evidente l'interesse bianconero per la punta argentina.

La Juventus vorrebbe però aspettare fine mercato per investire eventualmente su Icardi, anche perché potrebbe lanciare un'offerta al ribasso. Di certo, sarà necessario cedere qualche pezzo pregiato per finanziare il suo eventuale acquisto: sarebbero in uscita sia Gonzalo Higuain (piace alla Roma che potrebbe promuovere un'offerta per un prestito biennale ed un prezzo definito di riscatto) e Mario Mandzukic (il Borussia Dortmund sarebbe interessato al giocatore e potrebbe offrire 15 milioni di euro alla Juventus).

Il mercato della Juventus

L'investimento nel settore avanzato potrebbe non fermarsi all'eventuale arrivo di Mauro Icardi: come è noto alla Juventus piace il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Federico Chiesa. Molto dipenderà dall'incontro che ci sarà fra il giocatore e la dirigenza della Fiorentina al ritorno del giocatore dalle vacanze. In ogni caso le cessioni della Juventus potrebbero riguardare altri giocatori, non solo Higuain e Manduzkic: Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (Stati Uniti o un ritorno in Germania), Matuidi e Kean che potrebbe trasferirsi all'Ajax con possibilità di riacquisto da parte della Juventus.