Il Calciomercato, si sa, è in continuo divenire e riserva sempre tante sorprese. L'Inter fino a qualche giorno fa sembrava in pole position per Romelu Lukaku. In questi giorni, però, nella trattativa Inter-Manchester United si è inserita la Juve. I bianconeri per arrivare a prendere Lukaku sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino di Paulo Dybala. La società nerazzurra, nelle scorse settimane, era arrivata ad offrire allo United settanta milioni, cifra troppo bassa per i Red Devils. La società inglese per lasciar partire l'attaccante belga avrebbe voluto almeno 80 milioni di euro.

L'Inter di Conte con Cavani

Viste le difficoltà per arrivare a Romelu Lukaku, l'Inter ha cominciato a valutare le possibili alternative. Il nome caldo sembra essere quello di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e per questo motivo il Paris Saint Germain potrebbe essere disposto a trattare la sua cessione, pur di non perderlo a parametro zero il prossimo anno.

La valutazione del Matador si aggira intorno ai quaranta milioni di euro e permetterebbe al club nerazzurro anche di risparmiare una cifra importante rispetto a quella stanziata inizialmente per il belga.

L'eventuale arrivo di Cavani porterebbe grande entusiasmo tra i tifosi dell'Inter. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, comunque, ha dimostrato che la squadra dà segnali importanti vedendo le prime uscite stagionali.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Con il Matador e Edin Dzeko la rosa nerazzurra sarebbe estremamente competitiva. L'attaccante bosniaco ed il bomber uruguaiano potrebbero garantire oltre quaranta gol in una stagione.

Colpo a centrocampo

L'Inter dopo aver sistemato la questione in attacco, potrebbe dedicarsi al capitolo cessioni, per poi cercare di mettere a segno un ultimo grande colpo in mezzo al campo. Nonostante gli arrivi di Stefano Sensi e Nicolò Barella, infatti, Antonio Conte vorrebbe un nome che regali esperienza internazionale per rimpiazzare all'interno della rosa Radja Nainggolan.

E quel nome potrebbe essere Ivan Rakitic, con il Barcellona che si è detto disposto a trattare la sua cessione. Il centrocampista croato ha una valutazione simile a quella di Cavani, di poco superiore ai quaranta milioni di euro, e come l'uruguaiano ha il contratto in scadenza a giugno 2020. Sul vice campione del mondo c'è anche il Manchester United, ma il giocatore avrebbe fatto sapere di preferire il trasferimento a Milano qualora dovesse lasciare i blaugrana.