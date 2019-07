Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni il club bianconero non si accontenterebbe di de Ligt (centrale olandese comprato dall'Ajax per circa settantacinque milioni di euro) e vorrebbe acquistare anche Kalidou Koulibaly. Il fortissimo giocatore senegalese è da tempo nel mirino del direttore sportivo Fabio Paratici ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di venderlo e lo valuta circa cento milioni di euro.

Il giornalista Raffaele Auriemma sta seguendo con grande attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus e del Napoli e, nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete", ha parlato nuovamente dell'interesse del club bianconero per Koulibaly, peraltro considerato una pedina fondamentale del Napoli dal tecnico del club partenopeo Carlo Ancelotti. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, ci sarebbe stato un tentativo per Koulibaly: l'indiscrezione di Auriemma

Come riporta il noto giornalista Raffele Auriemma la Juventus sarebbe fortemente interessata a Kalidou Koulibaly ma il Napoli, non essendoci la clausola rescissoria, non avrebbe alcuna intenzione di venderlo ai rivali bianconeri. Secondo Auriemma, comunque, la Juventus avrebbe proposto al Napoli uno scambio davvero sorprendente: il cartellino di Gonzalo Higuain per quello del difensore centrale senegalese.

Per l'attaccante argentino si tratterebbe di un ritorno davvero incredibile considerato il modo in cui Higuain lasciò il club e i tifosi partenopei. Il Napoli sarebbe anche favorevole al ritorno del centravanti argentino (che proprio sotto il Vesuvio superò il record di Angelillo mettendo a segno ben trentasei reti in serie A), ma non ha alcuna intenzione di vendere Koulibaly rinforzando così la Juventus.

Higuain, comunque, non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e resta sul mercato. Su di lui continua a muoversi la Roma che gli ha fatto già numerose proposte di ingaggio. Ma le novità di calciomercato non sono finite qui. Sempre stando a quanto rivelato da Raffaele Auriemma nel corso del programma "Si Gonfia la Rete", infatti, il Napoli avrebbe fatto un'altra proposta alla Juventus chiedendo Paulo Dybala in cambio di Hysaj e Insigne, giocatori molto graditi a Maurizio Sarri.

Il club bianconero, però, si sarebbe opposto a questa richiesta. Dybala, infatti, al momento sarebbe molto vicino al trasferimento al Manchester United che in cambio dovrebbe girare alla Juventus Romelu Lukaku.