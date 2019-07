La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino, infatti, potrebbe essere strettamente legato anche alle prossime mosse di mercato della società nerazzurra. Il giocatore non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a Milano facendo un lavoro specifico per cercare di rimettersi in forma. Durante il ritiro a Lugano, infatti, è sembra in ritardo di condizione rispetto ai propri compagni.

Inoltre l'ex capitano è rimasto in Italia per cercare di risolvere quanto prima il suo futuro visto che sembra certo che sarà lontano da Milano. Cosa che è stata confermata anche dal tecnico, Antonio Conte, e dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta.

Suning detta la linea

Nella giornata di lunedì si è tenuto il tanto atteso vertice di mercato a Nanchino in casa Inter. Presenti il patron di Suning, Jindong Zhang, il figlio e presidente dei nerazzurri, Steven Zhang, il direttore sportivo, Piero Ausilio, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta e il tecnico, Antonio Conte.

Si è parlato di cosa manca alla squadra per poter fare il salto di qualità, in particolar modo in attacco.

Ma tra le questioni affrontate c'è stata anche quella relativa a Mauro Icardi. Il centravanti argentino è fuori dal progetto tecnico e ufficialmente sul mercato. Ogni giorno, però, si parla sempre dell'ex capitano più che delle cose di campo. Una cosa che avrebbe stufato anche il patron di Suning, Jindong Zhang.

Per questo motivo, durante il faccia a faccia con i vertici della società nerazzurra, avrebbe chiesto di porre fine quanto prima a questa situazione. E lo ha fatto a modo suo, dando un ordine di servizio a tutta l’Inter: Mauro Icardi è sul mercato, ma non a qualunque cifra. Il club, infatti, tratterà la cessione dell'attaccante classe 1993 solo per offerte intorno ai sessanta milioni di euro, senza concedere sconti a nessuno.

Nel caso in cui non arrivassero proposte congrue, Icardi rimarrà al suo posto. Da separato in casa, ma il bomber argentino non sarà svenduto: né oggi né il 2 settembre.

Napoli e Juventus su Icardi

Napoli e Juventus sono le due società interessate a Mauro Icardi. Gli azzurri, però, negli ultimi giorni sembrano aver fatto passi avanti importanti. Il club partenopeo, infatti, è pronto ad accontentare le richieste economiche dell'Inter, ma da convincere ci sarebbe proprio l'attaccante argentino.

Discorso diverso per i bianconeri che, invece, hanno avuto contatti con l'entourage del giocatore e in particolar modo con la moglie e agente, Wanda Nara, ma non sembrano disposti a mettere sul piatto i sessanta milioni di euro richiesti.