La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, inizia a prendere forma e l'acquisto del difensore centrale è l'ennesima conferma delle ambizioni bianconere, ovvero riconfermarsi in Italia e cercare di vincere la Champions League, attesa oramai dal 1996. La maggior parte dei media, italiani e non, sta esaltando il mercato della Juventus, che avrebbe costruito una squadra di qualità con una spesa non di certo eccessiva per una società di vertice come quella bianconera: sono stati infatti spesi poco più di 100 milioni di euro, e sono arrivati Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e De Ligt.

Si attendono adesso delle cessioni, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per motivi di bilancio, con l'obiettivo di ricavare un tesoretto da investire per qualche acquisto di fine mercato. Uno dei siti principali spagnoli, Fichajes.com, ha ipotizzato la possibile formazione della Juventus per la prossima stagione, definendola stellare, e dando per scontato però l'acquisto della punta argentina dell'Inter, Icardi.

I possibili 11 titolari di Maurizio Sarri

Il noto sito sportivo spagnolo Fichajes.com ha ipotizzato la Juventus 2019-2020, dando per certo l'arrivo a Torino di Icardi, punta dell'Inter oramai fuori rosa con la società di Suning. Come è noto infatti, il giocatore apprezzerebbe un trasferimento alla Juventus e il viaggio di Paratici e di Agnelli ad Ibiza (per incontrare rispettivamente Wanda Nara e Giuffrida, intermediario che curerebbe il trasferimento dell'argentino) confermerebbe l'interesse bianconero per l'argentino.

Nella formazione stilata da Fichajes.com, spicca un 4-3-3 con in porta il polacco Szczesny, in difesa da destra a sinistra Cancelo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, a centrocampo i parametro zero Rabiot e Ramsey con Pjanic mentre nel settore avanzato Bernardeschi, Icardi, Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

Sarebbe quindi una formazione davvero importante, non contando che in panchina ci sarebbero giocatori come Bonucci, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa e Dybala.

Di questi nomi il giocatore che potrebbe lasciare Torino è il centrocampista francese, così come potrebbe partire Khedira, destinazione Stati Uniti, Turchia o Germania. Anche nel settore avanzato potrebbero esserci clamorose partenze: Higuain ad esempio, per quanto apprezzerebbe una permanenza alla Juventus, difficilmente resterà, soprattutto se fosse confermato l'arrivo di Icardi. Infine Mandzukic piace a Borussia Dortmund, Everton ed ad alcune società cinesi.

Per quanto riguarda Kean, la Juventus potrebbe cederlo, magari in prestito: di certo dovrà esserci il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2020.