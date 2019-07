Il mercato in Serie A è partito alla grande, con la Juventus una delle principali protagoniste insieme ad Inter e Napoli: dopo Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral, è stato ufficializzato anche il difensore De Ligt, arrivato a Torino per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagione più 10 milioni di euro di bonus. Con l'arrivo dell'ex giocatore dell'Ajax i bianconeri hanno speso più di 100 milioni di euro, a fronte dell'unica cessione, quella di Spinazzola alla Roma (per 25 milioni di euro).

Altro giocatore in procinto di lasciare Torino è Perin, che dovrebbe trasferirsi al Benfica per 15 milioni di euro, mentre in bianconero arriverà il terzino portoghese Joel Ferreira, rinforzo utile per la Juventus Under 23. Si attendono però ulteriori cessioni, per sistemare i conti della società ma anche per alleggerire una rosa ricca di giocatori. Come al solito però, ad attirare i media sportivi sono gli acquisti, anche se in questo caso si parla soprattutto di una vera e propria suggestione lanciata da El Mundo Deportivo: secondo il noto giornale sportivo spagnolo, Neymar si sarebbe offerto ad alcune società europee, fra queste anche alla Juventus

Juventus, Neymar si sarebbe offerto ai bianconeri

Secondo il noto giornale sportivo, il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain e nazionale brasiliano Neymar si sarebbe offerto a diverse società europee, in particolar modo al Real Madrid, Bayern Monaco e alla Juventus.

Come dicevamo, possiamo definirla una vera e propria suggestione, anche perché un'eventuale trattativa non trova conferme fra i media sportivi italiani. Sarebbe infatti un investimento notevole per la Juventus, che ha già speso 100 milioni di euro in questo Calciomercato estivo. Come è noto però il giocatore vuole lasciare il Paris Saint Germain e avrebbe sperato fino all'ultimo di potersi trasferirsi al Barcellona, per giocare di nuovo con Messi. L'arrivo nella società catalana di Griezmann avrebbe definitivamente escluso l'acquisto del brasiliano da parte del Barcellona.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus ha evidentemente necessità di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono molti i possibili partenti che potrebbero aggiungersi a Spinazzola (già ufficializzato dalla Roma) e Perin (oramai un giocatore del Benfica). Si va da Joao Cancelo, che la Juventus valuta 60 milioni di euro e che interessa a Manchester City, Bayern Monaco e Barcellona, ai vari Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Kean.

Per quanto riguarda i centrocampisti, il tedesco piace negli Stati Uniti ed in Turchia mentre Matuidi potrebbe ritornare in Ligue 1. Infine le punte, con l'argentino che è apprezzato dalla Roma mentre il croato interessa al Borussia Dortmund, all'Everton ed a alcune società cinesi. Anche Kean potrebbe essere ceduto, interessa all'Ajax, ma in caso di cessione potrebbe trasferirsi con il diritto di riacquisto da parte della Juventus.