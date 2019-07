La prima settimana di luglio per la Juventus è stata caratterizzata da importanti ufficializzazioni: dopo quella di fine giugno che ha riguardato l'arrivo di Pellegrini dalla Roma e alla cessione sempre alla società di Pallotta di Spinazzola, la Juventus ha annunciato dapprima Rabiot e poi Buffon, entrambi a parametro zero dopo l'esperienza al Paris Saint Germain. Confermato anche l'acquisto il 5 luglio di Demiral dal Sassuolo, che arriva per 18 milioni di euro pagabili in tre esercizi come specificano i bianconeri nel sito ufficiale.

Settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, mancherebbe solo l'intesa economica fra la società olandese e la Juventus. Successivamente però i bianconeri dovranno iniziare a pensare a qualche cessione pesante, per alleggerire la rosa ma anche per poter finanziare ulteriori acquisti. I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo,Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic: proprio le possibili cessioni delle due punti potrebbero essere utili come tesoretto per l'acquisto di uno dei giocatori più apprezzati da Maurizio Sarri e dalla dirigenza bianconera.

Juventus, le cessioni di Higuain e Mandzukic per arrivare a Icardi

Secondo il noto sito ilbianconero.com, la Juventus è pronta a cedere Higuain e Mandzukic per finanziare l'acquisto di Icardi punta argentina dell'Inter. L'ex Chelsea e Napoli potrebbe trasferirsi in prestito biennale con riscatto predefinito alla Roma, nonostante le smentite del fratello procuratore, che ha ribadito alla stampa che Gonzalo in Italia giocherà solo alla Juventus. Per quanto riguarda invece la punta croata, interessa in Bundesliga (al Borussia Dortmund, sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro alla Juventus) ed alcune società cinesi.

Il possibile tesoretto generato da queste cessioni dovrebbe quindi essere utile per arrivare ad Icardi, anche se la Juventus potrebbe aspettare fine mercato per avanzare un'offerta all'Inter. La società di Suning lo valuta almeno 60 milioni di euro, l'idea della Juventus potrebbe essere quella di aspettare fine agosto per lanciare un'offerta al ribasso. D'altronde la volontà dell'Inter è evidente: cedere l'argentino e Nainggolan, che sembrerebbero non rientrare nel progetto tecnico di Antonio Conte.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che interessa alla dirigenza bianconera è Federico Chiesa: si attende che il nazionale italiano ritorni dalle vacanze, anche se il centrocampista offensivo della Fiorentina avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus di cinque anni a cinque milioni di euro a stagione. Dopo l'incontro fra il nazionale italiano e la dirigenza della Fiorentina ci saranno inevitabilmente sviluppi a riguardo.