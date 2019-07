La dirigenza della Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali per il tecnico Maurizio Sarri. In questa fase, però, l'esigenza principale restano le cessioni, per sistemare il bilancio ma anche per alleggerire una rosa che conta 27 elementi. Sono tanti gli indiziati a lasciare Torino: si va da Perin a Joao Cancelo, fino ad arrivare ai centrocampisti Khedira e Matuidi.

Anche nel settore avanzato potrebbe esserci una sorta di rivoluzione di mercato, con i soli certi del posto che sarebbero Cristiano Ronaldo, Bernardeschi e Douglas Costa. Per quanto riguarda gli arrivi – una volta ceduti gli esuberi – la Juventus potrebbe investire su un centrocampista offensivo e/o su una punta. Anche in difesa potrebbero esserci degli arrivi: secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla dirigenza bianconera di acquistare il terzino del Tottenham Danny Rose.

Juve, Sarri vorrebbe Rose

Il 29enne del Tottenham è un terzino sinistro ed è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione, nella quale il club inglese è giunto sino alla finale di Champions League (poi persa contro i connazionali del Liverpool). Il nazionale inglese avrebbe una valutazione di 25 milioni di euro ed essendo un terzino sinistro arriverebbe come riserva di Alex Sandro. L'eventuale arrivo di Rose ci sarebbe però solo con la cessione di Luca Pellegrini, che potrebbe trasferirsi in prestito al Sassuolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Rimanendo in difesa, possibile la cessione di Joao Cancelo: in tal caso, potrebbe essere adattato come terzino destro Cuadrado, o magari la Juventus potrebbe investire su un ritorno: Dani Alves potrebbe infatti rappresentare un'opportunità di mercato in quanto è a parametro zero dopo aver giocato la scorsa stagione al Paris Saint-Germain.

Il mercato della Juventus

Il terzino sinistro Danny Rose potrebbe quindi rappresentare una possibilità per la difesa, anche se la dirigenza bianconera vuole cedere ed il recente viaggio di Fabio Paratici a Londra ne sarebbe la dimostrazione.

Paratici avrebbe parlato con alcune società interessate ai vari Perin (Aston Villa), Khedira (Wolverhampton) e Kean (Everton).

Per quanto riguarda la preparazione fisica, martedì Sarri ritornerà a lavorare con la rosa bianconera dopo la tournée asiatica, con la Juventus che hanno giocato due partite di International Champions Cup con Tottenham ed Inter ed un'amichevole contro una rappresentativa di giocatori del campionato della Corea del Sud.

L'ultimo match per i bianconeri di International Champions Cup sarà il 10 agosto contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.