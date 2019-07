La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica, martedì gran parte della squadra si ritroverà alla Continassa ed il lavoro di Maurizio Sarri inizierà a dedicarsi in particolar modo alla parte tattica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano, ma l'esigenza principale sono le cessioni: come è noto infatti la Juventus ha già speso sul mercato più di 100 milioni di euro, con l'unica cessione di Spinazzola alla Roma per 25 milioni di euro.

Sono molti gli indiziati a lasciare la rosa bianconera: Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic, Kean. Solo dopo aver incassato, probabile che la Juventus possa investire su altri giocatori: secondo il noto esperto di Calciomercato Ciro Venerato la Juventus potrebbe decidere di acquistare un centrocampista offensivo o una punta. L'idea della dirigenza bianconera è quella intanto di ricavare un tesoretto di almeno 100 milioni di euro, solo dopo si deciderà su chi investire sul mercato.

'La Juve potrebbe investire su un centrocampista offensivo o su una punta'

Come ha dichiarato Ciro Venerato alla 'Domenica Sportiva Estate' l'esigenza principale della Juventus è incassare dalle cessioni, almeno 100 milioni di euro. Solo dopo potrebbero esserci gli investimenti, su tutti un centrocampista offensivo o una punta. Per quanto riguarda il centrocampo, interessa Federico Chiesa della Fiorentina, con la Juventus che potrebbe inserire nella trattativa due giocatori gradii a Pradè, su tutti Khedira e Mandzukic.

Resta poi da considerare la possibilità Icardi con l'Inter, con i bianconeri avrebbero un'intesa contrattuale con la moglie procuratore di Icardi Wanda Nara.

Il mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di un centrocampista offensivo o di una punta passa dal piazzare sul mercato alcuni esuberi: abbiamo già parlato ad inizio articolo chi potrebbe lasciare Torino. Perin ad esempio piace all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo è apprezzato dal Manchester City, con la Juventus che lo valuta almeno 60 milioni di euro.

Gli arrivi di Ramsey e Rabiot potrebbero portare alla cessione non solo di Khedira (che come scritto prima, potrebbe essere inserito nella trattativa per arrivare a Chiesa) ma anche di Matuidi. Il francese potrebbe ritornare al Paris Saint Germain. Infine nel settore avanzato, oltre a Mandzukic potrebbero lasciare anche Higuain e Kean. L'argentino piace alla Roma mentre la punta italiana potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

L'Everton sarebbe interessato e potrebbe offrire 35 milioni di euro alla Juventus. I bianconeri si riserverebbero il diritto di riacquisto.