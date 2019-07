Da alcune settimane, alla Juventus è accostato il nome di Romelu Lukaku. Quello per il belga sembra essere un vero e proprio intrigo visto che oltre ai bianconeri su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Il futuro di Lukaku potrebbe risolversi presto visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e perciò chi lo vorrà probabilmente dovrà risolvere tutto nel giro di questa settimana. Da oggi potrebbe scattare il periodo decisivo per capire quale sarà il futuro del bomber belga.

La Juve per arrivare all'attaccante starebbe pensando di inserire nell'affare anche Paulo Dybala e il Manchester United accetterebbe di buon grado di avere come contropartita l'argentino. Il numero 10 juventino, però, non vorrebbe lasciare Torino e in settimana è previsto il suo ritorno in Italia.

La Juve per Dybala vorrebbe un conguaglio

Il mercato presto potrebbe entrare ancora più nel vivo e la Juventus, che fino ad ora ha già messo a segno colpi importanti, potrebbe essere una delle protagoniste di questa fase decisiva nella campagna trasferimenti.

I bianconeri sembrano aver messo nel suo mirino Romelu Lukaku. Fabio Paratici vorrebbe il belga per rinforzare l'attacco di Maurizio Sarri e per arrivare a lui sarebbe anche disposto a sacrificare Paulo Dybala. Anche se poi bisognerà eventualmente capire che ne penserà l'argentino. Al momento Dybala non sembra intenzionato a dire addio alla Vecchia Signora. Qualora però la Juve decidesse davvero di inserire il cartellino nella trattativa con il Manchester United per Lukaku, a quel punto le due società dovrebbero valutare singolarmente i due attaccanti e la richiesta dei bianconeri per la Joya sarebbe superiore a quella degli inglesi per il bomber del Belgio.

Perciò è possibile che la vecchia signora possa chiedere ai red devils un conguaglio economico fra i 12 e i 15 milioni. Dunque non resta che attendere di capire se la Juve affonderà davvero per Lukaku oppure se virerà magari su Icardi che comunque rimane una valida alternativa al belga.

Tante uscite in casa Juve

Il mercato della Juventus, però, prevederà anche molte uscite. Infatti, da Sami Khedira a Moise Kean passando per Gonzalo Higuain la lista dei partenti dei bianconeri è abbastanza lunga.

Il centrocampista tedesco ieri è stato visto a Londra all'Emirates Stadium. L'Arsenal è una delle squadre interessate a Sami Khedira e la sua presenza nella casa dei Gunners lascia pensare che possa muoversi qualcosa sul fronte mercato. Un altro bianconero potrebbe essere diretto in Premier League si tratta di Moise Kean. Il ragazzo classe 2000 piace molto all'Everton che per averlo potrebbe sborsare circa 40 milioni.

Infine resta da capire come evolverà la questione legata a Gonzalo Higuain. Infatti, il Pipita non rientra nei piani della Juve, ma allo stesso tempo l'argentino non sembra intenzionato a lasciare Torino. Sull'argentino ci sarebbe il forte interesse della Roma, ma il giocatore ancora non avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi nella capitale. Questa sarà una situazione da tenere d'occhio anche perché comunque sembrano davvero poche le possibilità che Higuain possa restare alla Juventus.