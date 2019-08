Il Crotone recupera le energie dopo la trasferta in Spagna che lo ha visto protagonista, nella prima amichevole fuori dai confini nazionali della sua storia contro il Getafe: una sfida conclusa con il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie ad una rete messa a segno sugli sviluppi di un calcio di rigore da Molina.

Un test utile a valutare i progressi effettuati dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa nella sede del ritiro estivo, prima di effettuare il debutto stagionale nella serata di domenica 11 agosto allo Stadio Comunale "Ezio Scida" nel Secondo Turno eliminatorio di Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Arezzo e Turris.

In casa rossoblu l'attenzione rimane però concentrata sugli sviluppi del mercato, che negli ultimi giorni ha concesso due rinforzi: il difensore Guillaume Gigliotti e l'attaccante Luca Vido.

Benali tolto dal mercato

La squadra nella prossima stagione potrà contare sul suo "cervello", si tratta del centrocampista libico Ahmad Benali, uno degli elementi più corteggiati in queste settimane della rosa del Crotone.

Il calciatore è però destinato a prolungare la sua avventura in terra di Calabria, essendo ritenuto un tassello fondamentale nell'undici titolare. Costretto a rimanere fuori per infortunio il centrocampista è rientrato nel finale dell'ultimo torneo prendendo per mano la squadra e portandola verso la salvezza. Tanta qualità, visione di gioco e fiuto del gol ne fanno per la categoria un calciatore capace di spostare gli equilibri.

Anche altri elementi risultano "blindati" dalla società rossoblu, parliamo dell'attaccante Nwankwo Simy, "bomber" del precedente campionato e dell'estremo difensore Alex Cordaz che nei giorni scorsi ha prolungato il suo contratto per altre due stagioni.

In arrivo un rinforzo in attacco

Il mercato in entrata del Crotone non è ancora concluso, infatti secondo le ultime indiscrezioni e seguendo le indicazioni fornite dal Direttore Sportivo Beppe Ursino, la formazione calabrese proverà a chiudere un nuovo acquisto nel reparto avanzato.

L'identikit non è stato ancora rivelato, ma tutto sembrerebbe far propendere verso un'alternativa a Nwankwo Simy, in attesa del rientro anche dell'infortunato Andrea Nalini, che potrebbe essere affiancato proprio al Nazionale nigeriano, come alternativa a Luca Vido.

Possibile inoltre anche un innesto supplementare sulle corsie esterne, in attesa di capire chi tra i calciatori attualmente presenti in rosa dovrà lasciare la squadra per trovare spazio e minutaggio in una nuova formazione.

Il Crotone intanto studia le prossime mosse e rimane vigile, attendendo l'inizio del nuovo campionato cadetto.