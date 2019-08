La neonata formazione femminile della Happy Car Samb batte il Terracina all'esordio nel campionato nazionale di Beach Soccer a Giugliano in Campania e vola sul tetto d'Italia. 36 i minuti giocati, non effettivi a differenza del campionato maschile. Un percorso che ha visto Capitan Olivieri e compagne battere prima le padrone di casa del Napoli (4 a 2, reti di Poli, Jessica Mendonça e doppietta di Ferrara) poi le favorite del Lokrians, dopo un iniziale pareggio (3 a 3 con Ponzini, Jessica Mendonça e Poli) e rigori spettacolari (Ferrara, Mendonça e Caccamo). Un match avvincente e mai banale.

Happy Car Samb - BSC Terracina 3:1

Arbitri: Ditto (Reggio Calabria), De Prisco (Nocera Inferiore)

Ad attendere sulla sabbia le rossoblu di Paolo Tamburrini il BSC Terracina Femminile. Una partita sulla carta difficile, ma non impossibile. I primi 12 minuti vedono l'ex viola Patrizia Caccamo e la carioca Mendonça segnare su punizione, bucando la rete avversaria. Durante il secondo tempo la gara non si sblocca, se non con un bellissimo goal dalla distanza di Colodetti e un doppio miracolo del portiere Deka, prima su un rigore battuto erroneamente prima del fischio dell'arbitro, poi su quello regolare.

Mancano ancora 12 minuti alla fine della partita, del campionato. Dopo un rigore sbagliato concesso alla Samb, ci pensa Erika Ferrara a blindare il risultato, siglando il 3-1. L'arbitro fischia. La Samb Femminile vince lo scudetto al suo primo campionato nazionale.

La rosa

BSC Terracina: Barbara Colodetti, Alessandra Pisani, Livia Capparelli, Anna Rizzo, Veronica Privitera, Luigina Capalbo, Mimma Fazio, Elisa Bartoli, Aida Xhaxho, Melania Martinovic, Da Silva, Noemi Cubares.

Happy Car Samb: Adelayne Keveli, Federica Mazzocchi, Erika Ferrara, Patrizia Caccamo, Chiara Poli, Francesca Pezzotti, Maria Cristina Olivieri, Rebecca Ponzini, Aurora Faini, Giorgia Carlini, Jessica Mendonça, Serena Malatesta, Michela Marucci, Monica Barbizzi.

Non solo ragazze provenienti dal Beach Soccer come Jessica Mendonça, ma individualità con esperienza da vendere nel calcio a 11 e nel Futsal.

La lampante dimostrazione che se hai talento da vendere, puoi fare tutto.

L'Happy Car Samb femminile chiude il primo campionato con la vittoria dello scudetto. Il prossimo appuntamento vedrà invece protagonista la prima squadra di Mister Olivieri, attesa a Catania per la finalissima. Pastore e compagni sono matematicamente primi in classifica, nonostante il 5-4 subito durante l'ultima partita contro il Viareggio.

La Samb ha subito una sconfitta indolore ed è pronta per raggiungere la Sicilia dal 9 all'11 agosto.