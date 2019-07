Prime tre amichevoli estive mandate in archivio per il Crotone che nella giornata di venerdì ha battuto (2-1) il Monopoli nel test disputato presso Villaggio Baffa nella località di Trepidò. Dopo i successi ottenuti nelle uscite contro Scandale e Morrone, la squadra allenata dal tecnico Giovanni Stroppa ha alzato l'asticella andando ad imporsi contro una compagine militante nel campionato di Serie C.

Presenti anche i nuovi arrivati, il difensore Gabriele Bellodi e l'esterno offensivo Mattia Mustacchio. La società calabrese, che sempre nella giornata di venerdì ha presentato la nuova Campagna Abbonamenti "LiveIsBetter" 2019-2020, continua il proprio lavoro sottotraccia per riuscire a concedere nuovi importanti rinforzi al suo allenatore. Il tutto in vista dell'esordio ufficiale stagionale, fissato per la giornata dell'11 agosto quando i rossoblu saranno impegnati nella gara del Secondo turno eliminatorio di Coppa Italia all'Ezio Scida contro la vincente della gara tra Arezzo e Turris.

Possibile un rinforzo in attacco

Nelle ultime ore alcune novità sul fronte della campagna acquisti sono state concesse dall'esperto direttore sportivo Beppe Ursino.

Il dirigente rossoblù ha infatti comunicato la volontà della società di andare ad operare ancora qualche innesto, in modo particolare nel reparto avanzato, dove la squadra sembra necessitare particolarmente della sindrome della coperta corta.

Per rimpolpare il reparto dovrebbe dunque arrivare nei prossimi giorni un rinforzi, nessun nome è finora trapelato ma tutto porterebbe ad un calciatore ancora relativamente giovane, di nazionalità italiana e di ruolo seconda punta.

Nelle scorse settimane diversi nomi erano stati accostati al Crotone: alcuni realmente cercati dalla società (vedi Palmiero, poi andato al Pescara), altri di pura fantasia e quasi subito smentiti dai diretti interessati.

Casting in difesa

L'infortunio subito nei giorni scorsi dal rientrante Marcos Curado non sembra preoccupare la dirigenza del Crotone. La società, consapevole dei tempi di recupero dell'ex Genoa, confida nel suo rientro in tempi relativamente brevi.

In difesa però servirà ancora un tassello, un calciatore che possa fare al caso del modulo adottato da Giovanni Stroppa che anche in questa nuova stagione dovrebbe optare per il 3-5-2, modulo che ha fatto le fortune della squadra nel girone di ritorno. Freschezza e qualità sono alcune delle doti che dovrà possedere il nuovo innesto, ma non si tratterà di Sauli Vaisanen. A confermarlo è stato lo stesso Beppe Ursino, che ha sottolineato come il calciatore finlandese sia considerato incedibile dalla Spal.