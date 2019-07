Ultime ore di ritiro estivo per il Crotone nella località di Trepidò sulla Sila crotonese. La squadra allenata dal tecnico Giovanni Stroppa ha svolto in questi giorni quattro delle cinque amichevoli programmate e si appresta a concludere i test estivi con un viaggio in Spagna, dove scenderà in campo contro il Getafe, formazione che parteciperà quest'anno alla Uefa Europa League. Con quattro vittorie all'attivo, i rossoblu proveranno ad avere riscontri positivi anche al cospetto di una formazione così importante della Liga.

L'attenzione della società pitagorica e dei tifosi, intanto, è rivolta alle trattative di mercato estivo che potrebbero concedere novità già nelle prossime ore con due innesti importanti che potrebbero andare ad arricchire la squadra della nuova stagione sportiva.

Gigliotti verso la Calabria

Il prossimo rinforzo potrebbe giungere in difesa e portare il nome di Guillaume Gigliotti, difensore classe 1989 e punto di forza degli ultimi campionati disputati dalla Salernitana.

Con l'arrivo in panchina dell'esperto tecnico Giampiero Ventura il calciatore francese sembra essere stato messo ai margini della squadra campana in attesa di rinforzi. La trattativa con il Crotone avrebbe dunque subito un accelerata anche alla luce dell'infortunio subito da Marcos Curado, sottoposto ad intervento in artroscopia per un problema rimediato in allenamento, situazione che lo terrà fuori dai giochi almeno fino al mese di novembre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Serie B

Uno stato di emergenza che ha visto il direttore sportivo Beppe Ursino buttarsi a capofitto sul centrale dei campani, al fine di garantire una linea difensiva di qualità e affidabilità al tecnico Giovanni Stroppa. Per Guilleaume Gigliotti il trasferimento, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire a titolo definitivo con la stipula di un contratto di valenza biennale con i calabresi.

In attacco si potrebbe chiudere per Vido

Con il solo Nwankwo Simy come attaccante di riferimento, l'attacco del Crotone necessita sicuramente di rinforzi.

Per garantire il giusto quantitativo di reti la società starebbe provando a regalare alla piazza rossoblu un calciatore di alto profilo, giovane e italiano, ma sopratutto con tanta voglia di emergere. Il nome è quello di Luca Vido, attaccante di proprietà dell'Atalanta, che nell'ultima stagione ha saputo mettersi in mostra a suon di reti tra le fila del Perugia di Alessandro Nesta. Nonostante la folta concorrenza di club di Serie B e massima serie, il Crotone starebbe ormai per chiudere l'operazione che dovrebbe avvenire con la formula del prestito dal club bergamasco, il quale confida nella tradizione positiva relativa al lavoro svolto sui giovani della squadra rossoblu