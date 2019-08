L'Inter sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Oltre all'emergenza attaccanti, ora una priorità sul mercato, il club nerazzurro deve fare i conti anche con le prime valutazioni del tecnico dopo il precampionato. L'ex allenatore del Chelsea, infatti, ha deciso di bocciare Ivan Perisic come esterno a tutta fascia a sinistra e per questo motivo ora il club sta lavorando per intervenire e regalare un nuovo esterno a Conte. Il nome nuovo, spuntato a sorpresa in queste ultime ore, è quello di Mohamed Fares della Spal.

Inter su Fares della Spal

Il nome nuovo accostato all'Inter in queste ultime ore è quello di Mohamed Fares. Il laterale mancino si sposerebbe alla perfezione con lo schieramento tattico di Antonio Conte, visto che già alla Spal giocava nel 3-5-2 di Leonardo Semplici. Proprio il tecnico del club ferrarese ha ammesso che i nerazzurri siano sulle tracce dell'esterno francese, naturalizzato algerino.

Queste le sue parole: "Lazzari lo aspetto in Nazionale. E l’altro nostro esterno Fares potrebbe andare all’Inter o all’Atalanta - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Spero almeno di riavere Bonifazi. Uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto".

Oltre a Lazzari, dunque, la Spal potrebbe perdere anche l'altro esterno che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Classe 1996, inoltre, Fares rappresenterebbe un investimento importante anche in ottica futura, vista la giovane età.

Un fattore non da poco e che farebbe capire come Conte, comunque, nonostante il buon precampionato disputato, non punterebbe neanche su Dalbert Henrique, il cui futuro potrebbe essere in Francia, al Monaco. I monegaschi hanno chiesto informazioni sia sul terzino brasiliano che su Joao Mario, altro giocatore su cui l'allenatore dell'Inter non ha intenzione di puntare.

La trattativa con la Spal

Tornando all'affare Mohamed Fares, Inter e Spal devono trovare ancora l'accordo economico.

Il terzino, che lo scorso anno ha realizzato tre reti in trentacinque presenze in Serie A, ha una valutazione che si aggira intorno ai quindici milioni di euro. I nerazzurri stanno pensando di intavolare uno scambio con il club ferrarese, mettendo sul piatto il cartellino di Federico Dimarco, che ha una valutazione simile a quella dell'algerino e che ha disputato l'ultima stagione in prestito al Parma.

Non è escluso che le due società possano decidere di optare per uno scambio di prestiti con diritto di riscatto a quindici milioni di euro per entrambi. In questo modo i due club potranno decidere con calma se puntare su di loro, non appesantendo l'attuale bilancio. Cosa importante soprattutto per l'Inter, che deve acquistare ancora i due attaccanti richiesti da Antonio Conte.