Il nome di Edin Dzeko continua ad essere molto chiacchierato sul mercato. Il centravanti bosniaco è da tempo nel mirino dell'Inter che l'ha individuato come il rinforzo ideale per l'attacco. L'attaccante, inoltre, è stato posto in cima alla lista dei rinforzi dal nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, suo grande estimatore, che lo aveva già chiesto quando era sulla panchina del Chelsea tanto da essere vicino al trasferimento ai Blues a gennaio 2018.

Il contratto in scadenza a giugno 2020, inoltre, pone il giocatore in una posizione di forza visto che il prossimo anno sarebbe libero di accasarsi a parametro zero.

Dzeko vuole l'Inter

Edin Dzeko vuole solo ed esclusivamente l'Inter. L'attaccante bosniaco l'ha fatto capire alla Roma e il fatto di avere il contratto in scadenza a giugno 2020 lo pone in una posizione di forza. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato della possibilità da parte dei giallorossi di offrire il rinnovo di contratto, anche per avere una posizione di maggiore privilegio nella trattativa.

Ipotesi smentita dall'attaccante che vuole lasciare la Capitale e avrebbe già una bozza di accordo con la società nerazzurra per un contratto triennale, fino a giugno 2022, a poco più di quattro milioni di euro a stagione.

L'attaccante si aspetta che il club capitolino assecondi la sua volontà anche per come si è comportato fino a questo momento non facendo trapelare alcun malumore e presentandosi sempre in maniera puntuale agli allenamenti.

Dzeko ha anche preso parte a tutte le amichevoli, eccezion fatta per l'ultima saltata per un affaticamento muscolare. Inoltre l'Inter sembra aver fatto un passo verso la Roma in queste ultime ore e per questo motivo l'ex Wolfsburg e Manchester City si aspetta novità importanti nei prossimi giorni.

Il club nerazzurro si muove

L'affare Edin Dzeko potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Dopo una fase di stallo, infatti, l'Inter sembra pronta a fare un passo ufficiale verso la Roma, alzando l'iniziale offerta da dodici milioni di euro.

La società nerazzurra vorrebbe mettere sul piatto quindici milioni di euro più il cartellino del giovane Vergani, attaccante della Primavera aggregato in prima squadra durante la tournée in Asia.

Bisognerà vedere se i giallorossi riterranno l'offerta sufficiente, ipotesi probabile visto che con la contropartita tecnica ci si avvicinerebbe alla quotazione di venti milioni per il cartellino dell'attaccante bosniaco.

Non è escluso che i due club possano tornare a trattare anche Aleksander Kolarov, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno 2020 con ingaggio molto pesante e che il prossimo anno potrebbe essere chiuso da Leonardo Spinazzola.