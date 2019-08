Sono giorni molto intensi per la Juventus che si divide tra campo e mercato. La squadra sta preparando la trasferta di Parma di domani, mentre Fabio Paratici sta cercando di cogliere eventuali occasioni che si presenteranno nella campagna trasferimenti.

Al momento, però, il mercato della Juve sembra un po' bloccato e i giocatori che sembrano essere in partenza non sono al centro di trattative che potrebbero chiudersi a breve.

Infatti, per i vari Blaise Matuidi e Mario Mandzukic non sembrano esserci novità imminenti.

Oggi in conferenza stampa Pavel Nedved ha rivelato: "Di mercato risponde Paratici, lo sapete. Il mercato però si valuta alla fine, non è ancora finito". Dunque la Juve sarebbe ancora alla finestra pronta a cogliere delle buone occasioni.

Parla Nedved

La Juventus, domani, farà il suo esordio in campionato a Parma ma mister Maurizio Sarri non potrà essere in panchina a causa della polmonite.

Il tecnico non ha tenuto nemmeno la consueta conferenza stampa della vigilia. Al suo posto davanti ai media si è presentato Pavel Nedved: "Come sapete Sarri ha la polmonite, quindi sarò io qui a rispondere alle vostre domande", ha spiegato il vicepresidente della Juve, che poi ha portato i saluti di Sarri ai giornalisti presenti in sala.

Inoltre, Nedved ha comunicato che dopo la sosta i media potranno rivedere Maurizio Sarri, il quale alla ripresa del campionato avrà smaltito la polmonite.

Il dirigente bianconero ha toccato diversi argomenti ed ha spiegato che la Juve come sempre punterà a vincere, poi si è soffermato anche sulla posizione in cui Sarri utilizzerà Dybala: "Maurizio lo sta usando come falso nove, sta facendo il centravanti, e sta facendo molto bene, con un buon precampionato, bello e importante".

Nedved ha anche spiegato che un grandissimo giocatore come Dybala non è mai un problema e la Juve è contenta di averlo.

Infine, il vice presidente bianconero ha parlato anche di mercato: "Noi strada facendo coglieremo se ci saranno occasioni per i nostri giocatori, vantaggiose per loro e per noi". Gli obiettivi del club sono chiari e Pavel Nedved ci ha tenuto a ribadirlo con grande forza: "La Juve è fatta per vincere e cercheremo di farlo anche quest'anno".

Il nome di Rakitic continua ad essere accostato alla Juve

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile scambio fra Emre Can e Ivan Rakitic. La Juve sta valutando questa ipotesi con il Barcellona e non resta che attendere di capire come evolverà il tutto.

Da monitorare c'è anche la situazione di Daniele Rugani che interessa alla Roma. Ma ieri tra i giallorossi e la Juve ci sarebbe stata una frenata. Il club capitolino, nei prossimi giorni, dovrebbe valutare se tornare alla carica per Rugani oppure se virare su altri obiettivi.