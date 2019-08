La Juventus, in questi giorni, è al lavoro per sfoltire la sua rosa. I nomi in uscita restano quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. La Juve, nella persona di Fabio Paratici, qualche giorno fa è stata a Barcellona per parlare di molti giocatori. Le parti hanno discusso dei vari Daniele Rugani, Ivan Rakitic e Emre Can, ma non sarebbe nata nessuna trattativa per questi giocatori che dunque non sarebbero al centro di nessun discorso di mercato.

Dunque Juve e Barcellona si sono concentrate soprattutto su Miranda. Il giovane terzino del 2000 sembra essere l'oggetto del desiderio dei bianconeri. Anche lo stesso Miranda sembra intenzionato ad approdare alla Juve tant'è che avrebbe rifiutato il Marsiglia e lo Schalke 04.

Juve e Barcellona parlerebbero soprattutto di Miranda

Qualche giorno, fa Fabio Paratici è stato a Barcellona per incontrare il club blaugrana.

In questo summit, secondo Sky Sport, si sarebbe parlato di molti giocatori come per esempio Emre Can, Ivan Rakitic e Daniele Rugani, ma il discorso tra le parti non è entrato nel vivo e perciò non ci sarebbe nessuna trattativa per questi giocatori. Inoltre, la Juve è concentrata sulle uscite e dunque non sarebbe interessata ad inserire altri centrocampisti nella sua rosa. Quindi il discorso di uno scambio Emre Can - Rakitic al momento non sembra al centro delle trattative tra la Juve e il Barcellona.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Anche perché le due società starebbero parlando soprattutto di Miranda. Il giovane classe 2000 potrebbe approdare a Torino visto che ha già rifiutato le importanti offerte di Marsiglia e Schalke. La volontà di Miranda sarebbe quella di giocare nella Juventus. Mentre per quanto riguarda il futuro di Daniele Rugani resta da monitorare la pista Roma. I giallorossi potrebbero essere interessati al numero 24 juventino visto che stanno cercando un difensore.

Quello che sembra certo è che Rugani dovrebbe lasciare la Juve visto che è chiuso da vari Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral.

Dybala dovrebbe restare

In questi giorni, si parla molto di un possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus. Ma stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, non arriverebbero segnali da Parigi per il numero 10 juventino. Per molti il Paris Saint - Germain sarebbe sulle tracce di Dybala e sarebbe pronto ad offrire 80 milioni.

Al momento, però, non sarebbero arrivati segnali in questo senso. Inoltre, l'agente dell'argentino ieri era a Torino e dunque si andrebbe verso una permanenza in bianconero per la Joya. Dybala, inoltre, continua ad allenarsi alla Continassa ed è in ballottaggio per una maglia da titolare. Il numero 10 juventino sta lavorando per convincere lo staff della Juve a schierarlo dal primo minuto contro il Parma.

Paulo Dybala è in ballottaggio con Gonzalo Higuain per giocare con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.